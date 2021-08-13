Fox News: кризис в Афганистане и на границе США не помешали планам Байдена на отпуск

Президент США Джо Байден на несколько недель покинул Белый дом, несмотря на обострение как внешних, так и внутренних кризисов, передаёт Fox News. Отмечается, что планам президента не помешали ни наступление талибов в Афганистане, ни возросшее число людей, незаконно пересёкших американскую границу, ни рекордный рост производственной инфляции.

На фоне обострения многочисленных кризисов, в первую очередь на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане, которая вынудила Пентагон направить войска в страну, президент США Джо Байден отправился в отпуск в Уилмингтон, штат Делавэр, сообщает Fox News.

В четверг в Министерстве обороны США объявили о том, что направят в Афганистан около 3 тыс. военнослужащих для помощи в эвакуации персонала посольства в Кабуле. Кроме того, в Кувейте будет размещена дополнительная пехотная бригада на тот случай, если ей потребуется развернуться в Афганистане для обеспечения безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая.

Как отмечается на сайте телеканала, развёртывание войск происходит на фоне очень быстрого ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане в последние недели. Движение «Талибан»* стремительно захватывает территорию страны и уже приблизилось к столице. При этом существуют опасения, что талибы могут взять Кабул под свой контроль уже в течение месяца.

Ещё один кризис разворачивается непосредственно в США: в четверг стало известно о том, что за июль американскую границу пересекли более 212 тыс. мигрантов. Таким образом, число пробравшихся в страну нелегалов возросло на 13% по сравнению с данными за июнь и стало рекордным за два десятилетия. Это разрушило надежду Белого дома на то, что жара заставит мигрантов отказаться от нелегального пересечения границы.

При этом ситуация на границе лишь усугубилась в связи с распространением штамма коронавируса «дельта». В страну прибывают тысячи мигрантов с положительным тестом

на COVID-19. Этот штамм, впервые обнаруженный в Индии, привёл к новому всплеску случаев заболевания по всей стране, особенно в южных штатах, таких как Арканзас и Миссисипи, где количество госпитализированных с коронавирусом достигло нового рекорда.

Однако проблемы Вашингтона на этом не заканчиваются. В июле производственная инфляция в США подскочила на 7,8%. Показатель стал рекордным за более чем десятилетнюю историю измерения индекса цен производителей, в связи с чем эксперты опасаются, что инфляция может сохраняться дольше, чем прежде прогнозировалось.

Как отмечает Fox News, всё это заставило Байдена немного пересмотреть свои планы на отпуск: отложить отъезд из Белого дома и провести какое-то время в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Тем не менее ожидается, что Байден всё же проведёт вдали от Вашингтона около двух недель.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.