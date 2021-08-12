Washington Post: Евросоюз подумывает о том, чтобы исключить США из списка «безопасных стран»

Вопреки появившимся ранее слухам, ЕС не стал восстанавливать ограничения на въезд американцев на территорию блока, сообщает The Washington Post. Однако, по информации издания, если в ближайшие две недели ситуация с COVID-19 в США не улучшится, организация может исключить страну из списка безопасных.

Начало лета было обнадёживающим. Число заражённых коронавирусом снижалось, а количество привитых росло по обе стороны Атлантики. Европейский союз снял ограничения на поездки из Соединённых Штатов, и недавно вакцинированные туристы с энтузиазмом отправились в свои первые «постпандемические» путешествия, пишет The Washington Post.

Но сегодня, почти три месяца спустя, ситуация уже не выглядит столь радужно. США не торопятся отменять правила эпохи Трампа, запрещающие въезд большинству европейских туристов, а ЕС рассматривает возможность снова закрыть свои двери для американцев из-за стремительного роста заражений COVID в стране, отмечает издание.

Согласно официальным рекомендациям ЕС, страны, входящие в его «безопасный список», должны регистрировать не более 75 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение 14 дней. Но в США эти показатели намного выше. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Америке приходится почти 270 случаев заражений на 100 тыс. человек.

Вопреки появившимся ранее слухам, ЕС не стал восстанавливать ограничения на передвижение американцев, позволив им продолжать стекаться в европейские города и пляжи, которые отчаянно пытаются восстановить экономику, страдающую от нехватки туристов. Но в то же время блок дал понять, что его политика может скоро измениться.

Совет Европейского союза заявил, что продолжит наблюдение за странами, включая Америку, где «усугубляется ситуация с COVID». Более того, по информации источника The Washington Post, если в ближайшие две недели картина не улучшится, организация может исключить Соединённые Штаты из «безопасного списка».

«Это может привести к запрету на въезд для непривитых путешественников. Члены ЕС могут также принять то, что они назвали «экстренным прерыванием», при котором въезд в них будет приостановлен независимо от статуса вакцинации приезжающего», — обращает внимание The Washington Post.

При этом американские власти также призывают американцев избегать большей части Западной Европы. Накануне Госдепартамент рекомендовал гражданам не посещать Францию и Исландию, сославшись на уровни заражения COVID в этих странах, которые аналогичны показателям в США. Это предупреждение также включает Великобританию, Кипр, Грецию, Ирландию, Мальту, Нидерланды, Португалию и Испанию.

Кроме того, несмотря на то что темпы европейской кампании по вакцинации превзошли американскую, США сохранили свои правила, запрещающие въезд большинству европейцев. Президент Дональд Трамп впервые ввёл этот запрет в начале пандемии. Он распространяется на жителей Великобритании, Ирландии и 26 стран Европы, входящих в Шенгенскую зону.

Белый дом перенаправил вопросы о запрете своим экспертам в области общественного здравоохранения. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний, который ведёт список запрещённых стран, не ответили на просьбу издания прокомментировать ограничения или сроки их снятия.

«Я, конечно, понимаю, что к этому (снятию запрета. — ИноТВ) стремятся многие люди в Соединённых Штатах, многие люди во всём мире», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на недавнем брифинге. «Мы это понимаем. Я просто не знаю, когда это произойдёт», — призналась она.

Сохраняющиеся ограничения вызывают недовольство у многих европейцев. Критики американской политики говорят, что она наносит ущерб бизнесу, разделяет семьи и не имеет эпидемиологического смысла, поскольку уровни инфицирования в США намного выше, чем в большинстве стран ЕС.

Консервативная немецкая газета Die Welt сравнила политику США с «унижением». Поэтому, по словам автора статьи, многие европейцы, вероятно, поддержат новые ограничения в отношении американцев, но «к сожалению, от этого никто не выиграет». Он также утверждает, что европейские страны, особенно страны Средиземноморья, нуждаются в деньгах от туризма, чтобы выжить.

Во Франции, например, до пандемии на туризм приходилось более 7% валового внутреннего продукта страны. Экономики Италии и Греции ещё больше зависят от этого сектора: на туризм приходится 13% и более 20% их ВВП соответственно.

Представители индустрии туризма заявили, что нерешительность Евросоюза относительно повторного введения ограничений на поездки для американцев сейчас может отражать растущее осознание потенциальных экономических последствий таких мер. «Путешествия и мобильность имеют фундаментальное значение для экономики ЕС», — заявил изданию Луис Араужо, президент Европейской комиссии по путешествиям.

По данным его организации, количество прибытий из США в Европу сократилось более чем на 80% в прошлом году по сравнению с 2019-м. Италия, Франция и Испания входят в число европейских стран, которые больше всего зависят от американских туристов.

По словам Араужо, любое внезапное изменение в правилах негативно сказывается на доверии к туристическому сектору, и ЕС, возможно, будет более осторожно относиться к действиям, которые могут нанести ущерб этой отрасли. «Очень важно, — сказал Араужо, — восстановить некоторую уверенность в нашей индустрии».