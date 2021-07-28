Daily Sabah: турецкий турсектор оправляется от пандемии — при самом активном участии россиян

Туристический сектор Турции начал возвращаться к допандемийному уровню: Анталья — одно из главных курортных направлений страны — с начала года приняла 3,24 млн туристов, пишет Daily Sabah. Как отмечается в материале издания, значительная часть посетивших город иностранцев прибыли из России, что стало возможным благодаря отмене Москвой временного запрета на рейсы в турецкие города.

Турецкая Анталья, которую называют «туристической столицей» этой страны, несмотря на пандемию, с начала нынешнего года успела принять 3,24 млн туристов, сообщает Daily Sabah со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно опубликованным администрацией данным, около 48,7% от общего числа туристов посетили Анталью в июле. При этом, если с 1 по 25 июля 2020 года, когда в самом разгаре была первая фаза пандемии, в «знаменитый своими пляжами, природными красотами и историческим наследием» город прибыли 164697 отдыхающих, то в тот же период 2021-го — уже 1,47 млн, то есть почти в девять раз больше, рапортует Daily Sabah.

Среди иностранных туристов, посетивших Анталью в этом году, одной из крупнейших групп стали, как и обычно, россияне, чему особенно поспособствовала отмена Москвой в июне временного запрета на перелёты в Турцию, введённого ранее в связи с высокой заражаемостью коронавирусом, говорится в материале турецкого издания. В частности, с 1 по 25 июля нынешнего года в город приехало 547133 отдыхающих из России.

Как напоминает обозреватель издания, в связи с высоким спросом на отдых в Турции Россия недавно решила увеличить число прямых рейсов в страну — 12 июля они были разрешены ещё из 13 российских городов.

Турсектор Турции сильно пострадал от пандемии — турпоток по итогам 2020-го сократился по сравнению с предыдущим годом на 69%, а доходы отрасли упали с $34,5 до $12 млрд. Тем не менее турецкие чиновники ожидают, что в нынешнем году прибыль сектора приблизится к допандемийному уровню, — и, судя по опубликованной властями статистике, туристы «сохраняют веру» в Турцию даже в нынешнее время, «когда люди из-за распространения коронавируса страстно желают путешествовать, но при этом с трудом на это решаются», констатирует автор материала.