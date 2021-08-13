CNN: не боевая задача — США отправят в Кабул 3 тысячи военных для прикрытия эвакуации посольства

На фоне стремительного наступления «Талибана» США отправят в столицу Афганистана Кабул три тысячи военнослужащих, которые помогут с эвакуацией персонала американского посольства, а также афганских переводчиков и их семей, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, хотя перед этим контингентом не ставятся боевые задачи, в случае необходимости содействие им могут также оказать ещё несколько тысяч американских солдат.

США отправляют в столицу Афганистана три тысячи военнослужащих, чтобы помочь с выводом персонала из американского посольства. Вместе с тем Пентагон утверждает, что этот контингент не преследует боевые цели. С последними новостями из Пентагона с нами на связь выходит корреспондент CNN Орен Либерманн.

ОРЕН ЛИБЕРМАНН, корреспондент CNN в Пентагоне: Пентагон отправляет в Афганистан дополнительно три тысячи военнослужащих для выполнения конкретной и ограниченной задачи. Две тысячи морпехов и тысяча солдат прибудут в международный аэропорт имени Хамида Карзая, который фактически играет роль ворот в столицу Афганистана Кабул для иностранных государств. Эта воздушная гавань также является ключевым пунктом для дипломатов и персонала посольств, который въезжает в страну или её покидает.

Перед этими военнослужащими стоит конкретная задача: гарантировать безопасность и оказать содействие в ходе частичного вывода сотрудников из посольства в Кабуле, где останется только ключевой персонал. Кроме того, они помогут ускорить процесс эвакуации афганских переводчиков, которые содействовали США, а также их семей. Процесс вывода последних начался только недавно, однако времени осталось совсем немного, так как «Талибан»* перешёл в стремительное наступление по всей стране. Вместе с тем США столкнулись, похоже, практически с наихудшим из возможных сценариев, при котором талибы пока что и не думают замедлять своё продвижение.

Что же касается вывода американских войск — что, разумеется, и было целью президента Байдена, — то вывод боевых соединений, как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, планируется завершить к концу месяца. Если верить Центральному командованию США, которое курирует этот регион, этот процесс закончен уже на 95 процентов.

Однако в то время как эти три тысячи военнослужащих отправляются в Афганистан для содействия выводу персонала, весьма возможно, что они не покинут страну в конце месяца, а останутся там на куда более долгий срок. При этом Пентагон не дал никаких пояснений по поводу времени вывода этого контингента. Между тем в этом регионе есть и другие американские военные, которые находятся в режиме ожидания. Прежде всего это тысяча военнослужащих в Катаре, которые помогут с процессом оформления виз афганским переводчикам и их семьям, стремящимися выбраться из страны. Кроме того, если ситуация усугубится ещё сильнее, есть ещё 3500 военнослужащих в Кувейте. Их можно будет перебросить в Афганистан, если там понадобится дополнительная помощь и меры безопасности.

При этом Пентагон ясно дал понять, что тот контингент, который отправился в Афганистан, не предполагается использовать для выполнения боевых задач. Тем не менее речь здесь всё же, бесспорно, идёт о зоне боевых действий, и ведомство отлично понимает, насколько быстро ухудшается там ситуация. Поэтому в свете этих обстоятельств решения в течение последних 24 часов о выводе персонала из страны приходилось принимать в срочном порядке.

Хотя США обычно называют этот процесс выводом и сокращением контингента, афганцы считают, что речь идёт об эвакуации и решении бросить их на произвол судьбы, что нанесёт удар не только по боевому духу афганских сил, стремительно отступающих под натиском «Талибана», но и по афганцам в целом, так как они привыкли полагаться на американское присутствие и поддержку.

Орен Либерманн, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.