DWN: победа талибов в Афганистане избавит Германию от многомиллионных расходов

Глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил Афганистану остановкой финансирования в случае, если «Талибан» одержит в стране полную победу, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, если талибы введут шариат и превратят страну в халифат, они не увидят ни единого евроцента — что звучит неплохо, отмечает немецкое издание, ведь это избавит Германию от ежегодных расходов в размере €430 млн.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил остановкой финансовой помощи Афганистану в случае, если «радикально-исламистский «Талибан»* победит и превратит страну в халифат, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Каждый год мы отдаём 430 миллионов евро. Мы не дадим Афганистану ни цента, если «Талибан» полностью завоюет эту страну, введёт шариат и эта страна станет халифатом», — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства. И это неплохо, ведь таким образом победа талибов избавит Германию от ежегодных многомиллионных расходов, замечает издание.

Без международной поддержки страна существовать не сможет, подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И талибы это понимают. «Так не сложится, что «Талибан» в одиночку будет управлять страной: они хотят стать частью правительства, наиболее могущественной его частью», — пояснил Маас. По его словам, многое будет зависеть от того, как будет выглядеть Конституция и у кого будут какие права: «Если это будет халифат? Мы это поддерживать не будем».

С начала вывода международного контингента из Афганистана «Талибан» захватывает контроль над всё большей частью территорий. По оценке американских спецслужб, в течение 90 дней может пасть и столица страны Кабул. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала это «самым худшим сценарием». Впрочем, есть и другие сценарии, в рамках которых, к примеру, талибы могут отказаться от штурма столицы, так как это не вписывается в их стратегию. На данный момент очень сложно спрогнозировать, как они будут действовать, заключает издание.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.