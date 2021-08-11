Euronews: страны ЕС не согласны с временным запретом на репатриацию афганских нелегалов

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11:09 Курс доллара опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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