Svenska Dagbladet: Европе в новом миграционном кризисе стоит надеяться только на свои силы

Вывод американских войск из Афганистана грозит спровоцировать очередной гуманитарный кризис, поэтому Европе необходимо продумать новую стратегию по беженцам. Как пишет Svenska Dagbladet, европейским странам нужно стремиться к самостоятельной защите границ, идти на компромисс и вносить свой вклад в общее дело, а не надеяться на то, что «ненадёжные авторитарные государства» будут решать миграционные проблемы ЕС.

Решение США вывести войска из Афганистана может спровоцировать очередной гуманитарный кризис. Однако, как пишет Svenska Dagbladet, в Евросоюзе нет нового плана, что делать с мигрантами.

Как продолжает издание, общая стратегия стран Евросоюза по беженцам сегодня представляет собой попытки принимать как можно меньше людей. Запланирован пакет финансовой помощи Афганистану и его соседям, прежде всего Пакистану и Ирану. Цель — сделать так, чтобы беженцы оставались поблизости от родных мест.

Миграционный договор с Турцией будет обновлён и расширен, но об афганских беженцах в договоре, который обсуждается с 2016 года, речи не идёт. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц недавно сказал, что было бы лучше, если бы все эти люди оставались в районах поблизости от дома или хотя бы в Турции, а не устремлялись в Европу. Эти слова разозлили турецкого министра иностранных дел, который заявил, что «Турция не пограничник Европы и не лагерь для беженцев».

По мнению автора материала, это отчётливо показывает, что бывает, «когда ненадёжные авторитарные государства берут на себя решение миграционной проблемы ЕС». Им прекрасно известно, насколько это щекотливый вопрос, поэтому они готовы манипулировать границами, чтобы протолкнуть свои интересы.

Как заключает издание, хотя в целом государства Евросоюза стали жёстче, когда дело доходит до запросов на предоставление убежища, но подходы стран всё равно разительно отличаются. Например, Италия в 2020 году в первой инстанции одобрила 93% всех запросов от беженцев из Афганистана. А в Болгарии одобрение получили только 1%. Другими словами, у одних есть желание принимать беженцев, а у других его нет, и это рискует стать препятствием для выработки единой европейской стратегии, если возникнет кризис.

«Передышки последних лет дали Европе возможность обдумать единый план миграционной политики и то, насколько он будет соответствовать гуманитарным ценностям Европейского союза. Стратегия, в основе которой лежит стремление откупиться от ответственности, сработает, только если ЕС пойдёт на поводу у авторитарных лидеров, чьи требования становятся всё более многочисленными.

Самостоятельная защита границ, готовность каждой страны Евросоюза идти на компромисс и вносить свой вклад в общее дело — вот к чему надо стремиться. Теперь дело за доказательствами этой готовности. Иначе Европу снова застанут врасплох со спущенными штанами», — констатирует автор материала.