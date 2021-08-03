Die Welt: события в Афганистане показали, что бессилие и поражения стали для Германии нормой

Бессилие становится нормой немецкой внешней политики в XXI веке, считает Die Welt. В новом, глобализированном мире ФРГ по-прежнему не решается вмешиваться в разрешение конфликтов, что ведёт к волнам беженцев из Ливии, Сирии, а теперь и из Афганистана. После вывода немецких войск в Европу устремились десятки тысяч афганцев, но в Берлине так и будут оттягивать решение проблемы, пишет издание.

21-е столетие сделало всё для того, чтобы Германия поняла, что её роль в мире изменилась, пишет Die Welt. Однако никакого прогресса в ФРГ не наблюдается: прямо сейчас страна переживает «внешнеполитический Вьетнам», однако ни власти, ни общество выводов не делают. Поражения и бессилие выглядят как норма.

При этом начало века было весьма обнадёживающим, отмечает издание: в 2004 году бывший глава Минобороны ФРГ Петер Штрук отметил, что безопасность Германии обеспечивается в том числе и в Афганистане. Никто так точно не предсказывал судьбу ФРГ в новейшее время, пишет Die Welt: в условиях современного, многополярного и глобализированного мира ни один конфликт не может быть достаточно далёким.

Последние десять лет показали, что будет, если не обращать внимание на это предсказание, пишет Die Welt. Когда безопасность Германии нужно было защитить в ливийской пустыне, Берлин предпочёл отойти в сторону. В результате Ливия погрузилась в анархию — и сотни тысяч беженцев отправились в Европу. Когда в Сирии началась гражданская война, правительство ФРГ вновь проигнорировало предупреждение Штрука. Пока Германия и вся Европа медлили, Россия и Иран воспользовались своим шансом, а конфликт в итоге снова добрался до немецкой территории в виде волны беженцев.

В Афганистане же сейчас происходит «банкротство» немецкой политики в сфере обеспечения безопасности, считает издание. Спустя 20 лет Германия выводит из страны свои войска: на этом фоне «Талибан»* развивает своё наступление. При этом глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что афганские нелегалы по-прежнему будут депортироваться из Германии обратно в Афганистан. Однако самый важный вопрос в том, что Берлин собирается делать с десятками тысяч новых афганских беженцев, устремляющихся в Европу. Как пишет Die Welt, эту проблему будут игнорировать до тех пор, пока не будет слишком поздно для адекватного решения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.