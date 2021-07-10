N-TV: вернувшимся из Афганистана немецким военным воздадут почести у Рейхстага

Объединение немецких ветеранов выступило за то, чтобы провести церемонию по случаю возвращения немецких военных из Афганистана возле здания Рейхстага, пишет N-TV. Изначально её хотели провести в штаб-квартире Минобороны, однако призыв ветеранов был поддержан в обеих правящих немецких партиях, отмечает издание.
В Германии планируют отметить возвращение немецких солдат из Афганистана специальной церемонией, пишет N-TV. Изначально её намеревались провести в штаб-квартире Министерства обороны ФРГ в Берлине, однако сейчас всё активнее звучат призывы к смене места проведения.
«Церемония должна пройти на открытом воздухе. На ум приходит только площадь перед зданием Рейхстага. Политики должны показать солдатам, что ценят их вклад», — приводит издание слова председателя объединения немецких ветеранов Бернхарда Дречера.
Эту идею поддержала депутат от парти СДПГ Сьемте Мюллер: по её мнению, проведение церемонии почестей перед зданием Рейхстага является правильной мыслью, поскольку немецкая армия — это армия парламента. Инициативу о проведении мероприятия перед Рейхстагом поддержали также и в партии ХДС.
Миссия бундесвера в Афганистане длилась почти 20 лет, напоминает N-TV. В конце июня вывод немецких войск с афганской территории окончательно завершился. После возвращения военных в Германию прозвучало много критики, связанной с тем, что на встрече в аэропорту не присутствовало ни одного политика.
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