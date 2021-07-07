Frankfurter Allgemeine Оригинал

«Достаточно было присутствия»: немецкая армия возмутилась «скромным приёмом» властей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Оправдания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о «скромном приёме» вернувшихся из Афганистана немецких солдат выглядят неубедительно, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает автор статьи, от немецких политиков не ждали долгих речей при встрече: достаточно было простого присутствия в качестве знака признания заслуг военных.
«Достаточно было присутствия»: немецкая армия возмутилась «скромным приёмом» властей
Reuters

Возмущение, вызванное тем, что вернувшихся из Афганистана немецких солдат не встретил ни один политик, вынудило объясняться министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет журналист Бретольд Колер в своей статье для Frankfurter Allgemeine.

По словам Крамп-Карренбауэр, «скромный приём» был желанием самих военных, поскольку те хотели как можно скорее отправиться по домам. Как отмечает автор статьи, это желание совершенно понятно, однако никто и не требовал от немецких политиков многочасовых речей перед прибывшими в аэропорт солдатами. Однако военных можно было просто поприветствовать, пишет Колер.
 
Просто присутствие как знак признания заслуг военных было бы лучше, чем отсутствие и утверждения о том, что солдаты того и хотели, считает автор статьи. Никто и не предлагал встречать войска, 20 лет беспрекословно исполнявшие свой долг, салютом и фанфарами. Немецкие военные в Афганистане защищали безопасность Германии: однако, как пишет Колер, в обращении немецких политиков с собственной армией по-прежнему проглядывает какая-то неуверенность. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
Аннегрет Крамп-Карренбауэр армия Афганистан Германия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров