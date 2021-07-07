«Достаточно было присутствия»: немецкая армия возмутилась «скромным приёмом» властей

Оправдания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о «скромном приёме» вернувшихся из Афганистана немецких солдат выглядят неубедительно, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает автор статьи, от немецких политиков не ждали долгих речей при встрече: достаточно было простого присутствия в качестве знака признания заслуг военных.

Возмущение, вызванное тем, что вернувшихся из Афганистана немецких солдат не встретил ни один политик, вынудило объясняться министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет журналист Бретольд Колер в своей статье для Frankfurter Allgemeine.

По словам Крамп-Карренбауэр, «скромный приём» был желанием самих военных, поскольку те хотели как можно скорее отправиться по домам. Как отмечает автор статьи, это желание совершенно понятно, однако никто и не требовал от немецких политиков многочасовых речей перед прибывшими в аэропорт солдатами. Однако военных можно было просто поприветствовать, пишет Колер.

Просто присутствие как знак признания заслуг военных было бы лучше, чем отсутствие и утверждения о том, что солдаты того и хотели, считает автор статьи. Никто и не предлагал встречать войска, 20 лет беспрекословно исполнявшие свой долг, салютом и фанфарами. Немецкие военные в Афганистане защищали безопасность Германии: однако, как пишет Колер, в обращении немецких политиков с собственной армией по-прежнему проглядывает какая-то неуверенность.