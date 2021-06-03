Das Erste: после ухода из Афганистана местный персонал бундесвера рискует остаться брошенным на произвол судьбы

После того как Германия выведет войска из Афганистана, жизни сотен афганцев, работавших на бундесвер и помогавших вести переговоры с террористами, окажутся под угрозой, сообщает Das Erste. Местный персонал опасается мести талибов, для которых они стали предателями. Новая общественная инициатива призвана упростить бюрократический процесс выдачи виз и обеспечить ускоренную транспортировку. Однако шансов на её реализацию мало: правительство ФРГ заявило, что желающим сбежать из зоны конфликта придётся нести расходы самостоятельно.

Алиулла Назари никогда не забудет 11 февраля 2014 года — день, когда началась его вторая жизнь. Тогда самолёт, на котором летел афганец, совершил посадку в Гамбурге. Он вспоминает: «В ночь накануне я был очень напуган», — передаёт Das Erste.

В течение многих лет молодой человек работал переводчиком для служащих бундесвера в одном из самых опасных мест — в Кундузе на севере Афганистана. Он помогал военным вести переговоры с экстремистами под градом пуль, стоя бок о бок с солдатами. Для исламистского Талибана* он стал предателем, неверным. По телефону и в письмах они угрожали ему смертью . «Мне пришлось навсегда сменить адрес и жить у друзей и родственников, — рассказывает он. — Было тяжело».

Как только стало ясно, что бундесвер покинет Кундуз осенью 2013 года, Назари понял: он должен уехать с ними. Но со дня подачи заявки на визу в Германию до благополучного отъезда прошёл целый год.

Дни, недели, месяцы в страхе, которые 31-летний мужчина вспоминает лишь сейчас, когда решается судьба всех афганцев, которые работали на бундесвер: «Есть очень хорошее немецкое выражение: рука руку моет (услуга за услугу. — ИноТВ). Тогда афганские местные силы поддержали бундесвер. Теперь очередь Германии».

Число людей, у которых в настоящее время все ещё действует трудовой договор с бундесвером или у которых он истёк в течение последних двух лет, предположительно, составит около 520 человек. Правительственные источники сообщили, что практически все они уже заявили об угрозе жизни.

Кроме того, правительство ФРГ объявило об открытии пунктов в Мазари-Шарифе и Кабуле в начале июня, для того чтобы местный персонал мог подать заявление на визу. Тот факт, что власти молчат о местонахождении этих пунктов, является лучшим доказательством того, насколько опасна ситуация.

Но, как отмечает издание, у афганцев заканчивается время: немецкие войска собираются покинуть Гиндукуш примерно через месяц. После этого некому будет помочь со сбором биометрических данных для заявлений на визу.

«Инициатива в поддержку приёма афганских сотрудников, набираемых на местах», запущенная, в частности, экспертом по Афганистану Томасом Руттигом, получила более 100 подписей, в том числе известных политиков и генералов в отставке. Капитан бундесвера Маркус Гротиан отмечает: «Дело не в том, что не получит ли кто-то десять евро, которые ему полагаются, а скорее в том, умрёт ли он впоследствии».

В инициативе содержится призыв к «небюрократизированному и быстрому приёму параллельно с выводом войск». Необходимо упростить процесс выдачи виз для местного персонала, который работал на бундесвер в течение последних двух лет. Кроме того, инициатива предлагает ускорить вывоз афганцев, чтобы они не успели почувствовать месть талибов. Однако в настоящее время у обоих требований мало шансов на успех. Правительство ФРГ заявило, что заинтересованные лица должны будут сами нести расходы на перелёт в Германию.

После вывода войск из Кундуза в 2013 году оппозиция обвиняла правительство в том, что оно бросило слишком многих людей на произвол судьбы, хотя тогда было спасено около 800 сотрудников-афганцев. Что будет с помощниками бундесвера после окончательного вывода войск, будет решаться в ближайшие дни.

Назари, живущий в Гамбурге, переживает за соотечественников. Он очень быстро выучил немецкий и теперь работает в консультационном центре для молодых беженцев из Ирана, Ирака или Афганистана, финансируемом Европейским социальным фондом. Поскольку Назари проработал более пяти лет и платит налоги, он может оставаться здесь навсегда. Его следующая цель: немецкое гражданство. Сотни афганцев, которые помогали немцам в Гиндукуше и которым всё еще приходится беспокоится за свою жизнь, от этого далеки, передаёт Das Erste.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.