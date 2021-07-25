N-TV: среди солдат бундесвера участились случаи психологических травм

В последние годы солдаты бундесвера всё чаще получают психологические травмы, пишет N-TV, ссылаясь на отчёт Минобороны ФРГ. В 2020-м на лечении в психиатрических клиниках состояло 1116 военных: некоторые эксперты связывают рост таких заболеваний с участием немецкой армии в зарубежных миссиях.

Число солдат бундесвера с психологическими травмами сильно возросло за последнее время, пишет N-TV, ссылаясь на соответствующий отчёт Минобороны ФРГ. Если в 2013 году на лечении в психиатрических клиниках состояло 602 военнослужащих, то в 2019 году эта цифра составила 1006 человек, а в 2020 — 1116.

За первые пять месяцев 2021 года в клиники поступило 762 военнослужащих с психическими расстройствами, сообщает издание. Предполагается, что 150 из них получили психологическую травму во время операций бундесвера. «Год от года растёт число солдат с психологическими травмами. Одной из причин этой неприглядной действительности являются операции бундесвера в Афганистане и других странах», — приводит N-TV слова депутата от партии «Левых» Маттиаса Хёна.

По мнению политика, правительство ФРГ и бундестаг должны всесторонне обдумать долгосрочные последствия миссий бундесвера за рубежом. Он отметил, что пострадавшим нужна помощь, а также право быть услышанными: кроме того, они вправе требовать того, чтобы правительство подробнейшим образом проверяло смысл зарубежных военных операций. Хён считает, что текущая миссия бундесвера в Мали может стать для немецкой армии вторым Афганистаном.

Издание напоминает, что в конце июня 12 немецких солдат в Мали подверглись нападению и получили ранения. N-TV отмечает, что на данный момент немецкие солдаты участвуют в 11 зарубежных миссиях.