Daily Telegraph: выводя войска из Афганистана, Байден рискует наступить на cтарые грабли

Спешный вывод войск США из Афганистана производит впечатление повторения истории 1989 года, когда Вашингтон предоставил Афганистан самому себе и страну охватила гражданская война, пишет журналист Кон Кофлин в своей статье для The Daily Telegraph. По мнению Кофлина, решение Джо Байдена обусловлено краткосрочными политическими интересами, однако очень скоро США могут пожалеть о нём, учитывая лёгкость, с которой «Талибан» завоёвывает всё новые афганские районы.

Вывод советских войск с территории Афганистана в 1989 году был воспринят как переломный момент в истории страны, пишет журналист Кон Кофлин в своей статье для The Daily Telegraph. Американцы, помогавшие тогда моджахедам, считали, что их долгая вовлечённость в афганские дела подошла к концу. За несколько месяцев вся американская активность в Афганистане была свёрнута, после чего страна скатилась в пучину полноценной гражданской войны, результатом которой стало возникновение «Талибана»*.

Сейчас, глядя на скорость, с которой администрация Байдена сворачивает присутствие США в Афганистане, нельзя отделаться от мысли, что история повторяется, пишет автор. Как отмечает Кофлин, согласно изначальному плану, войска США должны были быть полностью выведены с афганской территории к сентябрю, но фактически вывод состоялся двумя месяцами ранее. С точки зрения Джо Байдена, это просто выполнение обещания о завершении самой долгой войны в американской истории, отмечает Кофлин. Общественная поддержка ему также обеспечена: операция в Афганистане унесла жизни 2442 американских военных, а также обошлась бюджету страны в сумму до $2 трлн. Однако может оказаться так, что Вашингтон лишь создаёт проблемы для будущих поколений, как и в 1989 году, считает автор.

Рискованность политики Байдена можно увидеть в лёгкости, с которой «Талибан» завоёвывает новые районы, с тех пор как афганская правительственная армия осталась без поддержки США, пишет Кофлин. По мнению автора, такой сценарий можно было бы предотвратить, если бы Байден оставил в стране значительный контингент войск до окончания мирных переговоров между правительством Афганистана и «Талибаном». Незадолго до вывода войск численность контингента США составляла всего лишь 2500 человек: Кофлин отмечает, что Вашингтон держит куда большие контингенты в других странах, таких как Япония.

Бросая Афганистан на произвол судьбы, западные державы выставляют себя слабыми и ненадёжными, особенно в глазах таких стран, как Россия и Китай, отмечает автор. Кофлин пишет, что Пекин и Москва обвинят США и их союзников в предательстве афганского народа — и будут в чём-то правы.

В ходе миссии США в Афганистане было сделано много ошибок, но есть одно очевидное достижение — превращение Афганистана в демократическую страну, со всеми вытекающими из этого благами, пишет автор. Байден сильно рискует, жертвуя этими достижениями ради краткосрочной политической выгоды. Однако если Афганистан снова превратится в тихую гавань, которую террористы смогут использовать для своих атак на западные страны, очень скоро Байден и граждане США могут пожалеть о таком решении.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.