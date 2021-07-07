SZ: как после вывода советских войск — Афганистан ждёт повторение истории

20-летняя операция войск НАТО в Афганистане не помогла победить в стране экстремизм и обеспечить стабильность, пишет Süddeutsche Zeitung. Запад потерпел неудачу, и теперь у «Талибана»* есть все шансы вернуть себе власть, которую у него забрали в 2001 году. И хотя всё ещё прилагаются попытки усадить воинствующие стороны за стол переговоров, многие афганцы уже потеряли надежду на мир, рассказывает немецкое издание.

Вывод войск США и их союзников из Афганистана не принёс стране мир, пишет Süddeutsche Zeitung. «Правда в том, что сегодня под угрозой существование, безопасность и единство страны», — заявил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла. По его словам, война только обострилась.

На прошлой неделе немцы вывезли своих солдат с севера страны, а другие союзники США завершили операцию в Гиндукуше. Американцы же в пятницу покинули свою центральную авиабазу Баграм. Операция в Афганистане длилась 20 лет. За это время в ней погибли 2442 солдат США и 59 военнослужащих бундесвера. 111 000 гражданских были ранены или убиты. Кабул уже давно не даёт никакой точной статистики по количеству погибших в силах безопасности Афганистана, но, по приблизительным подсчётам Брауновского университета, их должно быть около 69 000. Там же подсчитали и расходы США на операцию, которые составили порядка 2 триллионов долларов.

Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил Запад за продолжительную операцию и с уважением отнёсся к решению вывести войска, продолжает издание. Но его предшественник Хамид Карзай высказался жёстче: «Международное сообщество пришло сюда 20 лет назад с конкретной целью: бороться с экстремизмом и обеспечить стабильность, но экстремизм достиг высочайшей точки». «Получается, что оно потерпело неудачу», — подвёл он неутешительный итог.

В последние годы стратегическое преимущество было за талибами. Они понимали, что им нужно просто высидеть конфликт. Теперь же у них есть шанс вернуть себе власть, которую у них забрали в 2001. «Талибан» сейчас действительно силён как никогда. Ему принадлежит половина территорий страны. В 1989 году после ухода советских войск страна обрушилась в хаос. Началась гражданская война. В ней победили талибы и с 1996 года они правили жёсткой рукой из Кабула. Теперь же есть опасения, что история может повториться. Западные дипломаты всё ещё прилагают усилия для того, чтобы усадить афганское правительство и «Талибан» за стол переговоров, но многие афганцы уже не надеются на мир.