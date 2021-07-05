Sky News: «огромная ошибка» — экс-глава MI-6 призвал Запад не отворачиваться от Афганистана

Бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер предупредил об угрозе возрождения террористических группировок в Афганистане, в случае если Запад отвернётся от страны после вывода войск. В интервью Sky News Янгер также отметил, что обеспокоен тем, что Россия может воспользоваться кризисом в Афганистане, чтобы нанести ущерб западным государствам.

Террористические группировки, такие как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, не исчезли и способны возродиться, в случае если США и Великобритания отвернутся от Афганистана после вывода войск из страны, заявил бывший глава британской службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер в интервью Sky News.

«Реальность такова, что там есть группы, такие как «Исламское государство» и «Аль-Каида», деятельность которых мы очень успешно пресекали. Они в очень невыгодном положении. Но было бы неправильно, откровенно говоря, утверждать, что они исчезли. У них есть возможность возродиться», — предупредил Янгер.

Бывший глава MI-6 назвал «огромной ошибкой» пренебрежение страной со стороны Запада в 1989 году, когда последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию Афганистана.

«Нам предстоит очень хорошо обдумать то, как мы справимся с этой ситуацией, не имея войск на месте. Очень важно не повторить ошибок, которые были совершены в прошлый раз», — отметил Янгер. В противном случае террористические группировки возродятся, что станет вызовом безопасности стран Запада.

Несмотря на то Янгер счёл успешной в борьбе с террористической угрозой интервенцию под руководством США, бывший глава британской разведки признал, что исключительно военного решения проблемы терроризма не существует. По его мнению, для этого необходимы соответствующие политические усилия.

«Оглядываясь назад, понимаешь, что стремление построить государство не было подкреплено политическим планом и в итоге оказалось нереалистичным», — приводит Sky News слова Янгера.

По его словам, он понял, что «цель построить демократию западного образца в подобной стране недостижима».

При этом он отметил, что в настоящий момент видит три основных варианта развития событий в Афганистане: полный захват власти движением «Талибан»***, создание политического компромисса между афганским правительством и талибами или начало гражданской войны. Именно гражданская война между возрождающимся «Талибаном» и поддерживаемым США и Великобританией афганским правительством кажется Янгеру наиболее вероятным сценарием.

Также Янгер заявил в интервью телеканалу, что «очень обеспокоен» тем, что Россия может воспользоваться ситуацией в Афганистане, чтобы нанести ущерб Великобритании и её союзникам.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

