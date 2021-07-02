CNN: «поистине историческое событие» — последний американский военный покинул базу Баграм в Афганистане

Вывод войск США и их союзников из Афганистана, по всей видимости, завершён, передаёт CNN, комментируя информацию о том, что последний американский военный покинул базу Баграм. При этом в материале отмечается, что в стране ещё остаётся контингент из менее чем тысячи американских военных, которые будут обеспечивать охрану американского посольства и международного аэропорта в Кабуле.

У нас срочная новость. В Афганистане сейчас происходит поистине историческое событие, поскольку вывод войск США и их союзников уже, по-видимому, завершён. Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства заявил CNN, что последний американский военный покинул авиабазу Баграм. Таким образом обеспечение безопасности афганского народа со стороны США и НАТО прекращено.



Этот огромный объект стал сосредоточением военной мощи в Афганистане. Вот что заявил высокопоставленный американский военный по поводу сложившейся там ситуации.



ОСТИН СКОТТ МИЛЛЕР, командующий войсками США и НАТО в Афганистане: Ситуация с безопасностью прямо сейчас нехорошая. Это признают силы безопасности Афганистана. Они сейчас вносят соответствующие коррективы, по мере того как мы предпринимаем дальнейшие шаги.



И с его стороны этим заявлением дело не ограничилось. С нами на прямой связи из Кабула корреспондент CNN Анна Корен, которая следит за развитием событий и сообщает нам подробности.



Анна, этот конфликт обоснованно называют «бесконечной войной Америки». Вы довольно активно освещали эту тему. Прошло уже два десятилетия, что США оставляют после себя?



АННА КОРЕН, корреспондент CNN: Пола, чиновник Минобороны нам только что подтвердил, что этим утром все силы США и (международной. — ИноТВ) коалиции покинули авиабазу Баграм. Между тем в разгар этой 20-летней войны контингент США в этой стране составлял 100 тысяч военных. Теперь же он сокращён, и их остаётся меньше тысячи для защиты американского посольства, а также для охраны международного аэропорта до прибытия турецких сил.



Этот чиновник также заявил нам, что генерал Миллер, которого вы только что видели, — именно он руководит выводом войск, — всё ещё будет обладать возможностями и полномочиями для защиты остающихся здесь сил.



Однако, Пола, Америка оставляет Афганистан в крайне хрупком состоянии. Как нам известно, ситуация с безопасностью быстро ухудшается, поскольку «Талибан»* проводит наступательные операции по всей стране, особенно на севере, ежедневно продвигаясь вперёд.



«Талибан» не заинтересован в мире и, определённо, не заинтересован в том, чтобы делиться властью с афганским правительством. Вчера мы в рамках эксклюзивного интервью пообщались с доктором Абдуллой Абдуллой, одним из руководителей афганского правительства. Он занимается мирными переговорами, которых, по его словам, по сути, нет. Никакого прогресса по этому вопросу достигнуть не удалось.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 02 июля 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.