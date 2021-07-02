WION: американский генерал предупредил о риске гражданской войны в Афганистане после ухода США

Генерал США Остин Миллер предупредил о возможности начала полномасштабной гражданской войны в Афганистане после того, как Вашингтон полностью выведет оттуда свои войска, передаёт WION. При этом как он, так и Пентагон придерживаются мнения, что конфликт в Афганистане можно закончить только путём политического урегулирования, которому мешает рост градуса насилия.

Мы начинаем с сюжета о высокопоставленном американском генерале, который предупредил о гражданской войне в Афганистане после того, как США закончат вывод войск из этой страны. По мнению генерала Остина Миллера, гражданская война там наверняка начнётся, и для остального мира это станет проблемой. Он также добавил, что важно уменьшить градус насилия, чтобы конфликт в этой стране всё же закончился политическим решением.

ГЕНЕРАЛ ОСТИН МИЛЛЕР, командующий вспомогательными силами в Афганистане: Мир в Афганистан принесёт политическое решение. Причём речь идёт не только о последних 20 годах, но и, по правде говоря, о последних 42 годах. Политическое урегулирование — это диалог о том, чем всё это закончится и что это принесёт афганскому народу. Всё здесь вращается вокруг политического решения. Я также говорил о том, что, если не снизить градус насилия, достичь этого политического решения будет всё сложнее и сложнее.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби согласился, что насилие в Афганистане находится на слишком высоком уровне. Тем не менее он вновь подчеркнул, что вывод американских сил будет идти по расписанию.

ДЖОН КИРБИ, официальный представитель Пентагона: Вывод боевых сил из Афганистана закончен. У нас в Пентагоне будет два новых набора задач: во-первых, сохранение в Кабуле присутствия, достаточного для защиты наших дипломатов в этом городе. Во-вторых, налаживание отношений с Афганистаном и новых двусторонних связей с афганскими силами, необходимых для того, чтобы помогать им стремиться к профессионализму и высокому потенциалу на поле боя.

Тем временем гражданское население Афганистана взялось за оружие, чтобы дать отпор «Талибану»* на фоне продолжающегося вывода американских войск. Сотни моджахедов с вооружёнными гражданскими собрались в горах провинции Парван. Они пообещали поддержать Вооружённые силы Афганистана. Вооружённое ополчение в Афганистане стало привычным зрелищем, так как «Талибан» развернул наступление на позиции афганского правительства. Более того, «Талибану» удалось установить контроль над рядом ключевых районов, включая афганский город на границе с Таджикистаном.

Только в прошлую пятницу президент Афганистана Ашраф Гани побывал в Вашингтоне на встрече с президентом Байденом в Белом доме. Хотя американский лидер и пообещал поспособствовать социальному и экономическому развитию Афганистана, маловероятно, что Вашингтон окажет какую-либо военную помощь афганской армии.

Всё это происходит на фоне подготовки сил США и НАТО к полному выводу войск из Афганистана к 11 сентября. Решение о выводе войск было принято после согласования мирной сделки между «Талибаном» и Вашингтоном. Тем не менее переговоры между афганским правительством и «Талибаном» в Дохе пока не привели ни к какому прогрессу.

Дата выхода в эфир 30 июня 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.