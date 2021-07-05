NBC: старый враг вернулся — на фоне ухода США из Афганистана «Талибан» перешёл в крупное наступление

Не успели США полностью вывести свои войска из Афганистана, как «Талибан» — старый враг Америки, — перешёл в крупное наступление, порой захватывая афганские опорные пункты без единого выстрела, передаёт NBC News. При этом, как отмечает канал, вывод американских войск укрепил дух разнообразных террористических группировок, которые намереваются поучаствовать в «победе» над мощнейшей сверхдержавой мира.

Не успели США закончить вывод войск из Афганистана, как старые враги Америки уже вернулись на сцену. «Талибан»* — группировка, которая укрывала Усаму бен Ладена, что позволило ему спланировать теракты 11 сентября, — перешла в крупное наступление, захватив за последние два месяца около 150 афганских военных опорных пунктов, включая десяток только на этих выходных. В большинстве случае силы безопасности Афганистана, подготовленные и снабжаемые на деньги США, сдались без единого выстрела, что позволяет талибам захватывать оружие.

Однако одна группа по-прежнему держит оборону — это афганские коммандос. Эти элитные войска, подготовленные американским спецназом, теперь выполняют около сотни операций в сутки. Из них около 90%, по словам их генерала, — боевые.

ГЕНЕРАЛ ХАИБАТУЛЛА АЛИЗАЙ, командир афганского спецназа: Мы полны решимости. Мы будем драться и мы их отбросим.

Однако наибольших успехов «Талибан» достиг, судя по всему, на психологическом фронте. На этой неделе весь мир наблюдал за тем, как США тихо покидали авиабазу Баграм; при этом скрытность была необходима для обеспечения безопасности. Уход США сильно поднял боевой дух как «Талибана», так и исламских экстремистов в целом. Последние попытались представить вывод американских войск как дарованную богом победу. Ряд афганских чиновников сообщил NBC News, что «Аль-Каида»**, ИГИЛ*** и прочие радикалы возвращаются в Афганистан, чтобы стать свидетелями и принять участие в, по их словам, окончательной победе «Талибана», который выбил из страны мощнейшую сверхдержаву мира.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, главный международный корреспондент NBC News: Афганистан вновь как магнит притягивает к себе «Аль-Каиду». Они стекаются сюда.

ГЕНЕРАЛ ХАИБАТУЛЛА АЛИЗАЙ: Да, стекаются, и Афганистан станет для них могилой.

Террористическая угроза уже растёт: на этой неделе СБ афганского аэропорта обнаружила музыкальный инструмент, набитый взрывчатым веществом. Он предназначался для теракта на рейсе в Кабул.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ: «Аль-Каида» и прочие зарубежные экстремисты попадают в Афганистан через Пакистан — по тому же маршруту, которым она пользовалась до терактов 11 сентября. Кейт?

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.