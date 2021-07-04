Times: «мираж с ресторанами фастфуда» в афганской пустыне растворился вместе с американскими военными

Покидая Афганистан, американские военные не оставили на базе в Баграме ничего, кроме груды металлолома, опасаясь того, что что-то может попасть в руки противника, сообщает The Times. Тем не менее эксперты опасаются, что на опустошённые базы, на которых раньше размещались тысячи американских солдат, могут прийти представители движения «Талибан».

В пятницу американские войска покинули крупнейшую военную базу в афганском Баграме, с которой американцы 20 лет осуществляли операции против движения «Талибан»* и осуществляли снабжение своих солдат по всему Афганистану.

Как сообщает The Times, сотни рейсов вывозили не только людей и боеприпасы, но и всё остальное содержимое баз, в том числе небольшие рестораны с фастфудом. Всё, что осталось, разбирали на металлолом, чтобы ничего не попало в руки врага.

По данным издания, чтобы уложиться в сроки, установленные президентом Джо Байденом, то есть до 11 сентября, американские военные уже вывезли из Афганистана имущество, которого достаточно, чтобы заполнить 900 военно-транспортных самолётов C-17.

Специалисты по логистике разделили всё это имущество на три категории: в первую вошли вещи, которые необходимо переправить в США, во вторую — то, что можно оставить для использования в Афганистане, а в третью попало то, что больше не нужно или устарело, но слишком опасно, попади в руки противника.

Имущество из третьей категории уничтожается или превращается в металлолом. В неё вошли грузовики и спортивные автомобили, а также радиооборудование, которое больше не нужно.

Как отмечает The Times, афганцы, которые рассчитывали заработать после вывода войск с базы, «с ужасом наблюдали, как американцы уничтожают совершенно исправные автомобили, которые они могли бы продать».

При этом после того, как американцы покинули базу в Баграме, исчезли даже те небольшие островки Америки, которые возникли в афганской пустыне. Классическим примером издание называет, аэропорт Кандагар, где американцы построили «набережную с кофейнями, ресторанами McDonald’s, Burger King, и даже T.G.I. Friday's». Кроме того, пропал и каток для игры в хоккей.

«Теперь больше нет ни McDonald's, ни Burger King, ни T.G.I. Friday's. Это было похоже на мираж с ресторанами быстрого питания в пустыне, и всё это исчезло», — рассказал бывший советник американских сил специального назначения в Афганистане Сет Джонс.

Базы, на которых некогда размещались тысячи солдат, передаются афганскому правительству совершенно опустошённые с валяющимся повсюду сломанным оборудованием — в «память об американском проекте по созданию нации».

Тем не менее эксперты предупреждают, что то, что покинули США очень скоро могут занять представители движения «Талибан».

«Я не думаю, что люди полностью осознают, что означает окончание миссии, пока они не увидят флаги «Талибана», развевающиеся над этими городами», — опасается Джонс.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.