Американский эксперт об Афганистане: «Дело приобретает дурной оборот быстрее, чем я думал»

Полный вывод американских войск из Афганистана — это ошибка, полагает президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. «Уйдя, мы создадим вакуум», — отмечает он в эфире MSNBC. Тем временем командующий силами НАТО в Афганистане предупреждает о вероятности гражданской войны.

МИКА БЖЕЗИНСКАЯ, ведущая MSNBC: Главный республиканец в комитете палаты представителей по иностранным делам, конгрессмен Майкл Маккол резко раскритиковал президента Байдена за его решение вывести все войска США из Афганистана. По его словам, президент будет в ответе за действия «Талибана»*.



МАЙКЛ МАККОЛ, конгрессмен США: Мы «отключаемся» от Афганистана, и у этого будут последствия в долгосрочной перспективе. В конечном итоге, Майк, когда мы полностью выведем войска, опустошение, и убийства, и женщины, и гуманитарный кризис, и бегство через пакистанскую границу — все эти неприятные зрелища будут на совести президента Байдена.



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Мне вот интересно, говорил ли председатель то же самое, когда Дональд Трамп настойчиво добивался, чтобы мы ушли из Афганистана? Может быть, и говорил. Может быть, он говорил то же самое, когда Дональд Трамп решил бросить наших союзников-курдов, выведя 2500, 3000, 3500 военных, когда он просто выдернул их из Сирии, а ведь американские войска теснили ИГ**, теснили иранцев, теснили сирийцев, теснили русских, теснили турок. Однако Дональд Трамп выдернул их оттуда! Я считаю, это была ошибка. Я так и говорил. Я считаю, увести всех из Афганистана — это ошибка. Мне просто интересно, был ли председатель так яростен, когда Дональд Трамп принимал, по-моему, ужасные тактические решения.

МИКА БЖЕЗИНСКАЯ: Вот что досадно. Всё это важно обсуждать, но лицемерие… просто нелепое. Тем временем главный генерал США в Афганистане, Скотт Миллер, предупреждает о возможности гражданской войны в регионе.



ОСТИН СКОТТ МИЛЛЕР, командующий силами НАТО в Афганистане: Если посмотреть, как обстоят дела с безопасностью, ситуация нехорошая. Афганцы признают, что ситуация нехорошая. «Талибан» наступает. Мы начинаем создавать здесь условия, которые не предвещают афганцам ничего хорошего в случае попытки военного переворота.



ДЖО СКАРБОРО: За комментарием обратимся к президенту Совета по международным отношениям Ричарду Хаасу, а также к редактору Financial Times в США Эду Люсу. Ричард, мы с вами оба выражали опасения по поводу вывода войск из Афганистана. Я знаю, что люди могли устать от Афганистана. Но ведь люди устали и от американского присутствия в Ираке, однако нам пришлось снова отправлять войска в Ирак, после того как ИГ создало там хаос и гуманитарный кризис. Вы не боитесь, что то же самое может произойти и в Афганистане?



РИЧАРД ХААС, президент Совета по международным отношениям: Я бы удивился, Джо, если бы мы снова отправили в Афганистан существенное число военнослужащих на сколько-нибудь продолжительное время. Я могу себе представить, что мы отправим их на конкретную контртеррористическую миссию. Но я думаю, что урок здесь очевиден: то, что наши действия в Афганистане были чрезмерными, ещё не значит, что теперь наши действия должны быть недостаточными. Уйдя, мы создадим вакуум. Дело приобретает дурной оборот быстрее, чем я думал. Тот факт, что «Талибан» продвигается на север страны, где он обычно не базируется, это плохое развитие событий.



Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.