N-TV: Литва просит помощи у ЕС — нужно больше колючей проволоки на границу с Белоруссией

Литва обратилась за помощью в ЕС, потому что в страну устремилось намного больше беженцев из Белоруссии, чем до сих пор. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, прибалтийское государство хочет лучше защитить свою внешнюю границу, но для этого ему не хватает снаряжения для обеспечения безопасности — и, в частности, колючей проволоки для строительства заграждения на протяжённой границе с Белоруссией.

Литва не входит в число стран, через которые беженцы чаще всего въезжают в ЕС. Однако на протяжении последних нескольких недель тысячи мигрантов попадают в страну, по-видимому, «подброшенные» из соседней Белоруссии, отмечает немецкий телеканал N-TV. Поэтому теперь Литва просит ЕС о помощи, чтобы лучше защитить свою внешнюю границу.

В связи с сильно возросшим числом нелегально въезжающих в страну через Белоруссию мигрантов президент Литвы Гитанас Науседа воззвал к солидарности других государств ЕС. «Защита внешних границ ЕС лежит в сфере совместной ответственности всех входящих в него стран», — написали Науседа и премьер-министр Словении Янеш Янза в совместном письме главам стран и правительств ЕС. Литва находится в крайне трудном положении и нуждается в помощи в виде снаряжения для защиты и наблюдения за границей с Белоруссией, сказано в этом письме.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно грозил ЕС, что позволит беженцам из областей военного конфликта пройти в Европу в качестве реакции на санкции, введённые в отношении его страны. Особенно сильно это сказывается на Литве, граница которой с Белоруссией составляет 680 км.

За прошедшие недели несколько сотен мигрантов незаконно пересекли границу. По официальным данным, только в июле это сделали более 2 тыс. человек. Большинство из них попросили убежища в Литве.

«Это гибридное нападение и финансируемое государством использование незаконной миграции в качестве оружия», — написали Науседа и Янза. Этот шаг стал реакцией на поддержку, которую ЕС оказал демократической оппозиции в Белоруссии, и на санкции ЕС против «авторитарного» правительства в Минске, поясняет немецкий телеканал.

Словения сейчас по ротационному принципу стала председателем Совета ЕС. Чтобы защититься от мигрантов, Литва недавно ужесточила свои миграционные правила и начала строить заграждение на границе. Однако из-за нехватки колючей проволоки строительство заграждений недавно застопорилось. За последние недели европейское пограничное агентство Frontex направило дополнительных пограничников и необходимое снаряжение в нуждающуюся в помощи страну Балтии, напоминает N-TV.