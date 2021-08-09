CNN: «пугающе плохие новости» — талибы захватили столицы уже пяти афганских провинций

Столица уже пятой провинции (Афганистана. — ИноТВ) попала под контроль «Талибана»*. Между тем боевики предостерегают США от дальнейшей интервенции в Афганистан. Местный журналист заявил CNN, что Талукан теперь находится под контролем талибов.



США резко увеличили число авиаударов, пытаясь не дать «Талибану» войти в городские районы. Снятое талибами видео, достоверность которого не удалось подтвердить, предположительно демонстрирует правительственный комплекс в Кундузе после его захвата боевиками.



Агентство ООН по делам беженцев заявило о том, что с января этого года всплеск насилия вынудил почти 300 тысяч человек покинуть свои дома. А в целом свои дома пришлось покинуть более чем 3,5 миллиона человек.



Корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш в течение многих лет делал репортажи из Афганистана. Он следил за нынешними действиями талибов и сейчас находится с нами на прямой связи из Лондона. Ник, рада снова вас видеть. Какова последняя информация по продвижению «Талибана»? И что всё это означает для афганских военных и, разумеется, для правительства?



НИК ПЭЙТОН УОЛШ, корреспондент CNN: Розмари, не сомневайтесь, что последние четыре дня стали, скорее всего, худшим для афганского правительства периодом в плане продвижения талибов внутри Афганистана. По последней информации, на юго-западе от Кабула ключевой город Газни, который играет жизненно важное значение для афганского правительства, поскольку он расположен на пути, на ключевых дорогах, ведущих к двум южным оплотам — Кандагару и Гильменду, — которые они отчаянно пытаются удержать…



Так вот, по всей видимости, в Газни повстанческие силы талибов заняли, возможно, уже до половины районов. Пока, правда, ясности нет, поскольку ситуация очень переменчивая. А поддерживать связь с этим городом довольно проблематично. Однако это очередной признак тревожного положения дел, спровоцированного «Талибаном».



Очевидно, что афганские силы безопасности делают всё возможное, чтобы отразить эти атаки. И, как и раньше, ключевой пункт стратегии правительства состоит в том, чтобы дать «Талибану» некоторое пространство в Афганистане, где они будут править и свободно перемещаться, как это происходило и раньше, а власти при этом будут пытаться удержать за собой ключевые города.



Однако по состоянию на пятницу эта стратегия начала рассыпаться. В тот день в руки талибов попал город Зарандж, расположенный у иранской границы. Затем мы наблюдали за тем, как пали ещё четыре города. Самым важным из них стал, конечно же, Кундуз.



По всей видимости, бои всё ещё продолжаются, и я должен напомнить о том, что за последние шесть лет уже были случаи, когда талибы входили в города, однако их оттуда выбивали. Тем не менее это всегда проходило при поддержке американской авиации, к тому же тогда у американских войск были широкие возможности для корректировки авиаударов с земли. И то, и другое теперь представлены лишь в сокращённом объёме.



США, согласно имеющимся данным, в последние дни всё же осуществляли удары. Правда, трудно сказать, где именно. Но проводились они уже не в былом объёме, как раньше. Из-за этого силы безопасности Афганистана оказались в очень уязвимой ситуации. И им приходится рассматривать возможность того, что на фоне постоянных обстрелов, которые происходят вокруг столиц различных провинций, у них просто не будет достаточного количества более качественно подготовленных войск специального назначения, для того чтобы сдержать повстанцев.



Последние ждали и готовились к этому моменту уже несколько лет. И из Афганистана приходят пугающе плохие новости — как раз то, что, по предположению многих, и должно было случиться, когда США объявили о поспешном выводе своих войск. Однако крайне тревожно наблюдать, как всё это разворачивается, и видеть истинную суть происходящего — то, как «Талибан» входит на данные территории.



Думаю, многие ведущие политики в Вашингтоне должны обратить внимание на то, как быстро начинает развиваться ситуация, а также на то, что можно сделать для ослабления угрозы для столицы Афганистана, Кабула. Розмари.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 09 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.