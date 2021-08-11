CNN: «складывается ощущение, что всё быстро рушится» — талибы за пять дней захватили столицы восьми провинций

Талибы всего за пять дней захватили столицы уже восьми провинций Афганистана, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Кларисса Уорд, в Кабуле шокированы тем, как быстро отступают правительственные войска. «Складывается ощущение, что действительно всё очень быстро рушится», — отмечает журналистка.

Даже после того, как столицы восьми провинций попали под контроль «Талибана»*, президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск из Афганистана. Он призвал афганское руководство бороться за свою страну, однако правительственные силы отчаянно пытаются отбросить боевиков назад.



Спецпредставитель США по Афганистану находится сейчас в Катаре для участия в переговорах, чтобы призвать «Талибан» завершить наступление и достичь политического соглашения. По информации Международного Красного Креста, в ходе боёв были ранены уже 4 тысячи афганцев, при этом сотни тысяч человек находятся сейчас в зоне риска.



С нами на прямой связи из Кабула корреспондент CNN Кларисса Уорд. Кларисса, рада вас видеть. Скорость продвижения талибов, несомненно, удивила американских официальных лиц. И теперь столица страны, Кабул, вполне может стать следующей на очереди. Что нового удалось обо всём этом узнать и, конечно же, какими могут быть последствия?



КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Розмари, по-моему, многие люди здесь, на месте событий, просто шокированы тем, с какой скоростью разваливаются — по крайней мере, так кажется — афганские силы безопасности. Как вы уже упомянули, произошло это всего за пять дней. Столицы восьми провинций — это, грубо говоря, четверть от общего количества провинциальных центров Афганистана. При этом теперь под угрозой оказались многие другие столицы.



Мы посетили пару из них — города Газни и Кандагар. Они оба полностью окружены талибами. Другие города, такие как Герат и Лашкаргах, стали местом ожесточённых боёв. Складывается ощущение, что действительно всё очень быстро рушится.



Вчера мы слышали заявление президента Афганистана Гани. Он опубликовал твит, в котором, по сути, призвал обычных афганцев присоединиться к борьбе и устроить, как он выразился, народное восстание. По сути, он хочет, чтобы они объединили силы с полевыми командирами различных регионов страны, которые пытаются отбросить талибов назад.



Однако, Розмари, я бы хотела сказать, что это потенциально трудновыполнимая задача, поскольку на севере страны северный альянс — несколько полевых командиров, которые боролись с талибами на протяжении многих лет, — столкнулся с тем, что столицы пяти провинций уже пали. Так что создаётся ощущение, что попытка изменить текущее развитие событий станет судьбоносным вызовом.



Всё это, в свою очередь, оказывает влияние на международное сообщество. От моей коллеги в Госдепе — корреспондентки CNN Кайли Этвуд — поступала информация о том, что местное посольство США подумывает о сокращении своего персонала.



Эта информация появилась после того, как дипломаты настоятельно рекомендовали всем американским гражданам попытаться покинуть эту страну. Есть ощущение, что ситуация здесь ухудшается, причём быстро. Изначально официальные лица США заявляли о том, что падение афганского правительства здесь, в столице страны Кабуле, может произойти где-то через полгода.



Должна сказать, что сейчас тут относительно безопасно, но складывается ощущение, что все пересматривают этот прогноз. Они уже допускают, что подобный исход, возможно, наступит гораздо раньше, причём с крайне тревожными последствиями для будущего Афганистана. Розмари.



Да, это крайне тревожная ситуация, не так ли? С нами на связи была Кларисса Уорд с последними новостями из Кабула. Большое спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

