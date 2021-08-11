Немецкий эксперт: Афганистан для Запада потерян

Развитие событий последних дней в Афганистане выявляет все неверные шаги и иллюзии западных стран, считает немецкий эксперт Маркус Кайм. В интервью телеканалу Das Erste он объяснил, что на фоне успешного военного наступления «Талибана»* политическое решение едва ли достижимо. Афганистан потерян для Запада: для него не осталось хороших вариантов, которые устроили бы западные страны, убеждён Кайм.

Завоевание Кундуза «Талибаном»* потрясло международное сообщество, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Эксперт по Афганистану Маркус Кайм рассказал в интервью журналистам о том, что теперь в Гиндукуше проявятся все неверные решения и иллюзии прошедших лет.

С военной точки зрения взятие Кундуза не имеет особого значения, считает представитель исследовательской группы «Политика безопасности» в фонде «Наука и политика» в Берлине. По его мнению, это в первую очередь символ в немецком контексте, потому что в районе Кундуза находилась важная база бундесвера в Афганистане.

События последних дней показывают, как развивалась ситуация за прошедшие месяцы: с одной стороны, были безрезультатные политические переговоры в Дохе, с другой — военное развитие в пользу «Талибана». Афганские силы безопасности не способны или не хотят обеспечивать безопасность в новых усложнившихся условиях без западной поддержки, утверждает немецкий эксперт. «Ожидания многих западных столиц, что хорошо обученных и хорошо вооружённых афганских сил безопасности будет достаточно для того, чтобы справиться с «Талибаном», оказались иллюзией», — сказал Маркус Кайм.

По его словам, НАТО взялось за проблему не с той стороны и ошибочно предположило, что достаточно сосредоточиться на таких технических аспектах, как обучение и оснащение сил безопасности, упустив из виду центральный вопрос политической лояльности. Многие сейчас дезертируют, бросая оружие, без боя отдают «Талибану» свои позиции и не развивают той боевой силы, которую им приписывали. По всей видимости, политическая лояльность местных сил безопасности принадлежит не центральному правительству Афганистана, а локальным властителям, командирам и другим влиятельным игрокам, полагает представитель фонда «Наука и политика».

Учитывая военное доминирование «Талибана», было бы иллюзией верить в успех мирных переговоров. Даже если афганское правительство пойдёт навстречу в политическом плане, если «Талибан» проявит сдержанность в военной сфере или примет определённые условия, — зачем это «Талибану»? Он успешно ведёт боевые действия и может достичь своих целей этим путём. Никто не может предсказать, падёт ли Кабул, захватят ли талибы всю страну или произойдёт ли фактическое разделение Афганистана. Важнее то, что «Талибан» займёт в политическом будущем страны центральную позицию, и многие игроки в регионе и по соседству уже давно видят ситуацию в таком свете.

По мнению Кайма, у Афганистана не осталось хороших решений. Один из возможных вариантов — это безусловный отход, не предполагающий никаких условий в стиле «если — то»: если «Талибан» объявит перемирие и будет его придерживаться, НАТО выведет свои войска. Если «Талибан» согласится на единое общее правительство, на интеграцию его бойцов с национальными силами безопасности — об этом больше речь не идёт. Однако и другой вариант — просто оставить всё как есть, чтобы сохранить достижения последних 20 лет, — тоже кажется немецкому эксперту нереалистичным.

Международное сообщество потратило в Афганистане много сил и заплатило кровью за то, чтобы теперь установить, что всех этих усилий было недостаточно. Нет никаких признаков того, что ситуация изменится к лучшему в 2021-м или 2022 году. Это вариант без какого бы то ни было ясного конца, и на него не готовы ни в Вашингтоне, ни во многих других столицах.

При этом складывается впечатление, что некоторые политики в Берлине отчасти благодарны американскому решению, отмечает эксперт. Решение президента Байдена позволило немецкому правительству прикрыться отходом американских войск и сказать: «Мы бы ещё остались, но без США это невозможно». Благодаря тому, что Джо Байден продолжил курс Дональда Трампа в Афганистане, немецкие политики смогли уйти из страны, сохранив лицо.

С точки зрения Кайма, никто уже не сможет повлиять на «Талибан» и добиться результатов, которые бы понравились Западу. Западные и немецкие политики любят повторять мантру о том, что «Талибан» не установит снова такой режим, как в конце 1990-х годов, потому что он заинтересован в финансовой помощи Запада. Однако может ли это служить эффективным рычагом давления на идеологически заряженный режим, это ещё вопрос, подчёркивает эксперт по Афганистану.

Но если этот аргумент не сработает, Запад, НАТО и США оставят за собой лишь вакуум, который моментально заполнится в охваченном геополитической борьбой мире. В частности, Маркус Кайм подразумевает под этим «авансы» афганским силам со стороны России и Китая, не ведущие к военной поддержке «Талибана». «Они скорее сигнализируют о том, что Россия и Китай примут любого правителя, пока их интересы будут соблюдены», — уверен немецкий эксперт.

Также он придерживается мнения, что «Афганистан для Запада, вероятно, потерян». В эру геополитического противостояния страна станет магнитом для региональных гегемонов. Западу тут больше делать нечего. НАТО подчёркивает, что Афганистан останется страной-партнёром, но как такое может быть в случае передачи власти «Талибану»? «Я себе такого представить не могу», — заключает Маркус Кайм в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.