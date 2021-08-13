Стали слишком зависимы от США — эксперт CGTN объяснил неудачи афганских вооружённых сил в войне с «Талибаном»

США предоставили афганским вооружённым силам все возможные средства: армию, технику, поддержку ВВС. Тем не менее с выводом американских войск Кабул всё равно терпит неудачи в противостоянии с талибами. По мнению аналитика CGTN Ахмада Шаха Мохиби, проблема кроется в слишком сильной зависимости от США и союзников и отсутствии сильного руководства.

АХМАД ШАХ МОХИБИ, основатель и президент американской контртеррористической организации Rise to Peace: Если посмотреть на последние 20 лет, Соединённые Штаты всё предоставили афганским вооружённым силам: армию численностью 360 тысяч человек — с бронемашинами, армейскими вседорожниками и всем прочим, поддержку ВВС. У афганских вооружённых сил есть все средства, но чего им не хватает — так это сильных лидеров. Я говорю об этом на всех платформах: Афганистану нужно сильное и уверенное руководство, чтобы он смог разобраться с «Талибаном»*. А этого в последние, я бы сказал, несколько лет не хватает.

Если рассматривать, что происходило в Афганистане в течение последних двух лет, то можно заметить, что президент страны создал новую программу под названием «Специальное увольнение со службы». Специальное увольнение для афганских офицеров и генералов. Почему в столь чрезвычайных условиях, чрезвычайной ситуации в Афганистане вы увольняете со службы своих генералов — людей, у которых есть реальный опыт ведения боевых действий?

Мне кажется, проблема кроется в самих афганцах. После терактов 11 сентября в Афганистане зародилась теория зависимости, согласно которой афганцы стали слишком зависимы от Соединённых Штатов и международных коалиционных сил в плане проведения операций и авиационной поддержки. Я считаю, что правительству Афганистана необходимо начать прикладывать больше усилий для того, чтобы диктовать свои условия и лидировать в этой войне, вместо того чтобы концентрироваться на различных этнических и прочих вопросах в стране.

Дата выхода в эфир 12 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

