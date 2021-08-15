Guardian: отношения Великобритании и США рискуют дать трещину из-за решения Байдена о выводе войск из Афганистана

Решение президента США Джо Байдена о скорейшем выводе войск из Афганистана грозит привести к внешнеполитическому расколу между Великобританией и США, передаёт The Guardian. Министр обороны Бен Уоллес признался, что Великобритания была ошеломлена поступком США, и назвал произошедшее «ошибкой». Он заявил, что территория нынешнего Афганистан является «благоприятной почвой» для возрождения «Аль-Каиды» и не исключил возможного возвращения туда британских войск.

Решение Джо Байдена о скорейшем выводе войск из Афганистана может привести к одному из сильнейших англо-американских внешнеполитических расколов за последнее десятилетие, сообщает The Guardian.

В пятницу в «удивительно откровенном интервью» министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания была настолько ошеломлена решением США полностью уйти из Афганистана, что обсуждала с другими союзниками по НАТО возможность продолжить операцию по стабилизации ситуации в Афганистане без США.

Ещё в июле Байден заявлял, что у талибов «нет никаких шансов захватить страну», и отрицал, что Афганистан всё ещё представляет собой «благоприятную почву для терроризма». Уоллес и начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер возразили Байдену и подчеркнули, что не исключают возможного возвращения британских войск в Афганистан.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что возрождение талибов может привести к новым терактам в Великобритании, Уоллес ответил: «Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благоприятной почвой для таких людей. «Аль-Каида»**, вероятно, вернётся».

Уоллес отметил, что, как только другие союзники по НАТО, в том числе Франция и Германия, отказались от создания «коалиции желающих» без участия США, Великобритания пришла к выводу, что она не сможет действовать в одиночку.

Уоллес также заявил, что, по его мнению, первоначальное решение Дональда Трампа вступить с талибами в мирные переговоры, а затем объявить о выводе войск США в феврале 2020 года было ошибочным. «Я чувствовал, что поступать таким образом было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки», — отметил он.

Уоллес выступил с «гораздо более жёстких позиций» в отношении США, чем Борис Джонсон. В июле на заседании Палаты общин премьер-министр заявил: «Никогда не будет подходящего момента для того, чтобы покинуть Афганистан».

Джонсон также косвенно поддержал решение Байдена, указав, что с 2001 года с территории Афганистана не было совершено ни одного террористического акта на западные цели.

По словам эксперта по Афганистану Рори Стюарта, скорость, с которой Байден отдал приказ о выводе войск, усугубила ошибку, поскольку афганской армии не была предоставлена поддержка и доступ к необходимому оборудованию.

Террористические акты 11 сентября 2001 года привели к одному из «величайших проявлений западной солидарности» в борьбе с терроризмом, но спустя 20 лет эта солидарность сталкивается с суровыми испытаниями, отмечает издание.

В основе спора лежит ряд трансатлантических разногласий по поводу характера будущей террористической угрозы, возможностей афганских сил и ответственности Запада перед народом Афганистана.

Байден заявил, что операция США в Афганистане преследовала только две ограниченные цели — отправить Усаму бен Ладена «к вратам ада» и «ослабить террористическую угрозу и препятствовать превращению Афганистана в базу, с которой могут быть продолжены атаки на США». Байден подчеркнул, что эти цели были достигнуты. Он отметил: «Мы отправились в Афганистан не для государственного строительства».

По словам Байдена, террористическая угроза претерпела изменения. За последние 20 лет она стала для США более рассредоточенной по всему миру, и большее не имеет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана. Великобритания, напротив, рассматривает неуправляемое пространство как «инкубатор для терроризма».

Для многих союзников Америки задача государственного строительства была не просто моральной ответственностью, но и необходимым условием безопасности Европы, пишет The Guardian.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003



**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



