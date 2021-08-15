ZDF: дестабилизация Афганистана усиливает роль России как гаранта безопасности Центральной Азии

Москва злорадствует по поводу провала США в Афганистане, но в то же время она сама не заинтересована в дальнейшей дестабилизации региона, сообщает ZDF. Сейчас на фоне пандемии коронавируса и в преддверии выборов в Думу Кремлю не до военных операций. Но в то же время, чем более непредсказуема ситуация в Афганистане, тем сильнее в Центральной Азии нужда в России как стране — гаранте безопасности. А это позволит Москве нарастить там своё влияние, которое в последние годы ослабло из-за Китая, объясняет автор статьи Фиби Гаа.

Москва с трудом скрывает злорадство по поводу того, что США ушли из Афганистана и страна оказалась в руках «Талибана»*, сообщает ZDF. По мнению российских политиков, это свидетельствует о том, что Америка утратила роль гаранта порядка в мире, ослабла и двигается от провала к провалу, а вместе с ней и другие западные демократии.

Но в действительности Кремль и сам не заинтересован в дальнейшей дестабилизации ситуации в Афганистане, а также усилении там радикальных группировок, отмечает автор статьи Фиби Гаа. Об этом свидетельствуют совместные военные учения России с Таджикистаном и Узбекистаном. Их цель — продемонстрировать силу, устрашить талибов, чтобы они поняли, что дальше продвигаться нельзя. К тому же Москва планирует снабдить свою военную базу в Таджикистане новыми боевыми системами, а также построить на границе с Афганистаном новый пост.

Россия доминирует в Организации Договора о коллективной безопасности, продолжает Гаа. В случае нападения на одного из членов этого альянса, Москва обязана оказать ему военную поддержку. Сейчас же в преддверии выборов в Думу и на фоне пандемии коронавируса для Кремля не самый подходящий момент для проведения каких-либо боевых операций. С другой стороны, чем более непредсказуема ситуация в Афганистане, тем сильнее в Центральной Азии нужда в России как стране — гаранте безопасности. Это позволит Кремлю наращивать в регионе своё влияние, которое в последние годы ослабло из-за Китая.

К самим талибам у Москвы двоякое отношение, отмечает немецкий журналист. С одной стороны, их организация в России признана террористической. С другой — министр иностранных дел Сергей Лавров встречается с её представителями. Эксперты объясняют это тем, что это исламистское движение крайне неоднородно и включает в себя самые разные течения. К тому же «Талибан» не вызывает у Кремля такого беспокойства, как другие экстремистские группировки, которые могут усилиться на фоне наступления талибов. В частности, на территории Афганистана до сих пор действуют около 1500-2000 бойцов «Исламского государства»**. В Москве опасаются, что они могут использовать страну как плацдарм для дальнейшего продвижения в Центральную Азию с целью создания «всемирного халифата». К тому же террористы могут использовать потоки беженцев из Афганистана для того, чтобы попасть в Россию или Европу.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.