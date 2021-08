NYT: Байден войдет в историю сокрушительным поражением США в Афганистане

Президент Джо Байден войдет в историю как незадачливый президент, при котором американский эксперимент в Афганистане подошел к унизительному завершению, пишет The New York Times. При этом ему наверняка ещё долго будут припоминать недавние высказывания на эту тему, которые жизнь уже полностью опровергла, подчёркивается в статье. Даже его союзники признают, что в процессе вывода войск Байден допустил ряд серьёзных ошибок — вопрос заключается лишь в том, насколько мощным окажется ущерб на политической арене от этих промахов.

Среди современных президентов наверняка довольно редко можно встретить «таких незадачливых, как нынешний американский главнокомандующий» Джо Байден, пишет The New York Times. Наверняка Байдену ещё долго будут припоминать слова, сказанные им всего пять недель тому назад: «Ни при каких обстоятельств вы не увидите, чтобы людей забирали с крыши посольства США в Афганистане», — говорится в статье.



Мало того, американский президент «выкопал себе яму ещё глубже», заявив: «Крайне низка вероятность того, что «Талибан»* захватит всё и овладеет всей страной», — констатирует автор. Между тем вчера по многим телеканалам транслировали срочную эвакуацию американских гражданских служащих и сотрудников посольства из Кабула, показывая как раз ту самую картину, которую Байден со своими помощниками во время недавних заседаний в Овальном кабинете обещал избежать, подчёркивается в статье.



При этом эвакуацию осуществляли всё же не с крыши посольства, а с расположенной рядом вертолётной площадки, поясняет автор. Тем не менее, справедливо это будет или нет, но Байден наверняка «войдёт в историю как президент, при котором американский эксперимент в Афганистане подошел к назревавшему долгое время унизительному завершению», прогнозирует The New York Times.



Все предыдущие успехи, которых удалось добиться за полгода с небольшим его администрации — вакцинация более 70% взрослого населения, рост занятости и продвижение на пути принятия подготовленного обеими партиями законопроекта об инфраструктуре, были перечёркнуты драматическими событиями последних дней в Афганистане, подчёркивается в статье.

«Даже многочисленные союзники Байдена, которые считают, что он поступил правильно, решив выйти из войны, в которой Америка не могла победить и которая уже не соответствовала ее национальным интересам — и те признают, что в процессе вывода войск он допустил ряд серьёзных ошибок. Вопрос в том, насколько мощным окажется политический ущерб», — отмечает автор



Сложно с точностью предстаказать, какова будет реакция американцев, которые на предвыборных митингах в 2020 году аплодировали и президенту Дональду Трампу, и Байдену, когда те обещали уйти из Афганистана, поясняется в статье: «Пожмут ли они равнодушно плечами, и скажут ли, что войну в любом случае надо было заканчивать, пусть даже это будет плохой конец?» — задаётся вопросом автор.



По его мнению, Байден заранее знал, каковы будут риски, и часто подчёркивал, что опыта внешнеполитической деятельности у него «гбольше», чем у любого президента последних десятилетий со времен Дуайта Эйзенхауэра. Во время совещаний этой весной на тему предстоящего ухода американцев президент США говорил своим помощникам, что очень важно не допустить той знакомой всему миру картины, когда американцы и вьетнамцы карабкались по лестнице в вертолёт, севший на крышу неподалеку от американского посольства в Сайгоне во время срочной эвакуации в 1975 году, когда в город входили войска Вьетконга, напоминает The New York Times.



В Белом доме решили, что датой окончательного ухода американцев из Афганистана станет 11 сентября. Между тем афганское правительство с умопомрачительной скоростью пало — и к этой дате, когда в США будут отмечать 20-ю годовщину памятных терактов, сторонники движения «Талибан» уже наверняка полностью возьмут Афганистан под свой контроль, предупреждает автор.



По словам помощников Байдена, они были уверены, что времени в запасе у них предостаточно, ещё года полтора, как минимум... Это ошибочное мнение стало следствием промахов американской разведки, очень сильно переоценившей способности афганской армии, которая в итоге попросту распалась — причём афганские военные зачастую начинали разбегаться ещё до того, как начиналась стрельба, сообщается в статье.



Чуть больше месяца назад Байден ещё заявлял, что не стоит беспокоиться насчёт возможности полного захвата власти талибами, и подчёркивал, что по степени обученности и боеспособности талибы «безнадёжно уступают» правительственным силам безопасности Афганистана. Однако теперь он точно должен был понять, что недостаток боеспособности они с лихвой компенсировали своей стратегией, решимостью и натиском, подчёркивает автор.



В итоге Байден с помощниками не сумели вовремя вывезти из страны переводчиков и других людей, которые помогали американским военным, и погрязли в бумажной работе. Не было создано даже надежного механизма, позволяющего подрядчикам поддерживать боеспособность афганских ВВС, в то время как американские военные готовились отправиться домой, констатирует автор. В конце июня Байден говорил о плане обеспечения «загоризонтной поддержки» афганских войск в случае возникновения угрозы для Кабула, однако детально проработать этот план тоже не успели, а афганская армия тем временем развалилась.



При этом и некоторые эксперты по Южной Азии были уверены, что времени в запасе у американцев будет больше, однако действительность показала, что они заблуждались. В воскресенье на фоне драматических известий Байден хранил молчание — в то время как республиканцы тут же ухватились за снимки эвакуации американцев и за информацию о том, что президент страны Ашраф Гани бежал, не подготовив план передачи власти, о котором говорила ещё администрация Трампа.



Однако у некоторых республиканцев короткая память, подчёркивает автор. Многие из них подбадривали президента Джорджа Буша, когда тот приказал осуществить вторжение в Афганистан и разгромить террористов, и поддерживали всё новые утопические цели: отправить всех девочек в школу, построить там образцовую демократию, создать из афганской армии миниатюрную версию вооружённых сил США, пусть даже такая модель ни в коей мере не подходила этой стране, и так далее.



Они также аплодировали, когда Буш в своей второй инаугурационной речи в 2005 году объявил, что новой миссией для США станет продвижение демократии по всему миру, А ещё через 10 лет начали аплодироватьТрампу — который заявил, что Америка выберется из войн, в которых невозможно победить, напоминает автор. Однако теперь они решительно осуждают Байдена, который, по сути, как раз и осуществлял эту поддержанную ими стратегию, говорится в статье.



«Я считаю, что это полный провал», — заявил в недавнем интервью член палаты представителей из Техаса Майкл Маккол. Он также признал, что Афганистан вскоре вернётся в то состояние, в каком он находился до 11 сентября, и будет рассадником терроризма. В ответ госсекретарь Энтони Блинкен парировал, что Соединённые Штаты сегодня умеют вычислять, выслеживать и уничтожать террористов намного лучше, чем 20 лет назад, сообщается в статье.



Однако Маккол, который является главой республиканцев в комитете палаты представителей по иностранным делам, заявил, что Байден мог это предусмотреть и подготовить стратегию на этот случай. Теперь же стало очевидно, что «никакой стратегии нет, а есть только поспешное бегство в аэропорт и эвакуация людей — столько, сколько возможно», подчеркнул политик.



«На самом деле, стратегия есть. Но это не та стратегия, о которой Байден сможет легко объявить на фоне царящего в Кабуле хаоса», — говорится в статье. Защищаясь от критиков, обвиняющих Белый дом в недостаточно оперативных действиях в Афганистане, пресс-секретарь Пентагона Джон Керби заявил, что «репетицию эвакуации» проводили ещё в мае этого года, и что базирующиеся на Иводзиме морские пехотинцы были готовы к вылету в Кабул. «Почему мы отреагировали так быстро в последние дни? Потому что были готовы к такой чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Керби.



Но слова самого Байдена предельно чётко указывают на его уверенность в том, что такой день наступит еще очень нескоро, если наступит вообще. Он также неоднократно говорил, что не сожалеет о принятом решении и не будет ни в чем виноват, если талибы захватят власть — отчасти объясняя это тем, что именно Трамп в феврале 2020 года назначил дату полного вывода американских войск на 1 мая 2021 года (и хотя Байден позднее продлил сроки вывода до 11 сентября, почти все американские войска успели покинуть Афганистан уже к началу июля), говорится в статье.



Пару дней назад Байден вновь публично раскритиковал стратегию своего предшественника и заявил, что именно в результате договоренности между Трампом и «Талибаном» их силы «максимально окрепли в военном плане с 2001 года», однако он был вынужден соблюдать намеченные ранее сроки вывода американских войск. По мнению Байдена, за те годы, когда Америка переформатировала свою внешнюю политику в ответ на атаки 11 сентября, Китай сумел заметно усилиться, Россия получила возможность осуществлять свою подрывную стратегию, а Иран с Северной Кореей усердно сосредоточились на своих ядерных программах, пишет The New York Times.



«Уход США из Афганистана — это часть более масштабных усилий, имеющих целью сосредоточиться на ключевых стратегических вызовах и на новых угрозах, от киберпространства до открытого космоса. Но на этой неделе появились доказательства того, что прошлое на самом деле никогда не уходит в прошлое», — подчёркивается в статье.



В итоге госсекретарю США пришлось «уходить от вопросов» о том, почему же афганских переводчиков и прочих союзников американских военных не вывезли раньше, чтобы они не опасались мести талибов. Журналист также спросили его, почему из посольства в Кабуле заранее не вывезли максимальное количество сотрудников, хотя на этом настаивал Пентагон. «Неспособность афганских сил безопасности защитить свою страну сыграла очень серьезную роль», — заявил Блинкен в телеинтервью.



«Всё это верно. Но именно Байдена запомнят как человека, очень сильно переоценившего силу афганской армии — и действовавшего недостаточно быстро, когда стало ясно, что разработанные им сценарии ошибочны», — заключает The New York Times.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.