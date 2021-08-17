Байден: падение Афганистана на совести афганского правительства

Если сами афганцы не собираются защищать свою страну, американские военные не должны делать эту работу за них, заявил президент США Джо Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что Китай и Россия были бы только рады, если бы американцы продолжали тратить миллиарды на бесконечную стабилизацию Афганистана.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Вот в чём я абсолютно уверен — неправильно приказывать американским войскам наращивать усилия, когда собственно афганские вооружённые силы не собираются этого делать. Политические лидеры Афганистана не смогли объединиться ради блага своего народа. Не смогли вести переговоры ради будущего своей страны в самый решающий момент. Они бы никогда этого не сделали, если бы американские войска оставались в Афганистане, неся на себе основное бремя войны.
И наши истинные стратегические конкуренты — Китай и Россия — больше всего на свете хотели бы, чтобы Соединённые Штаты продолжали до бесконечности направлять своё внимание и ресурсы объёмами в миллиарды долларов на стабилизацию Афганистана.
Когда в июне я принимал в Белом доме президента (Афганистана. — ИноТВ) Гани и председателя (Высшего совета национального примирения Афганистана. — ИноТВ) Абдуллу и потом, когда я говорил с Гани по телефону в июле, мы говорили очень откровенно.Мы говорили о том, как Афганистану нужно готовиться сражаться в своих гражданских войнахпосле ухода американских военных, вычистить коррупцию в правительстве, чтобы оно могло функционировать для афганского народа. Мы много говорили о необходимости политического единства афганских лидеров. Ничего этого они так и не сделали!
Я также призывал их к дипломатии, к поискам политического урегулирования с «Талибаном»*. Этот совет встретил категорический отказ. Господин Гани настаивал, что афганиские войска будут сражаться. Но очевидно, что он ошибался.
Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
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