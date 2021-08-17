Express: журналистку CNN раскритиковали за репортаж о «дружелюбных» талибах, которые желают смерти США

Сюжет CNN о событиях в Кабуле вызвал негативную реакцию в социальных сетях. Поводом для недовольства стало заявление журналистки телеканала о том, что боевики «Талибан» «кажутся дружелюбными», даже несмотря на скандирование антиамериканских лозунгов, передаёт Daily Express.

Репортаж корреспондента CNN Клариссы Уорд вызвал «резкую негативную реакцию» в социальных сетях. Во время прямого включения из Кабула журналистка заявила, что боевики «Талибана»* «выглядят дружелюбными», даже несмотря на то, что они выкрикивали антиамериканские лозунги, сообщает Daily Express..

«Они (талибы. — ИноТВ) скандируют: «Смерть Америке», но в то же время кажутся дружелюбными. Это очень странно», — призналась Уорд. «Да, CNN. Они кажутся очаровательными», — саркастически отреагировал в Twitter на сюжет телеканала консервативный комментатор Даррен Граймс.

Другой пользователь обратил внимание на две разные фотографии с Уорд. На одном из снимков журналистка была одета в соответствии со строгими взглядами талибов на женщин. «Талибан» настолько «дружелюбный», что репортёр CNN перестала одеваться как свободная женщина и в течение 24 часов укуталась с ног до головы в чёрное. Полагаю, из-за «дружбы», — отметил автор сообщения.

Уорд раскритиковала комментарий за «неточность». «Верхняя фотография была сделана внутри частного комплекса. Нижняя — на улицах Кабула, удерживаемых талибами. Раньше я всегда носила платок на кабульских улицах, хотя и не с полностью покрытыми волосами и без абайи. Так что контраст есть, но не такой разительный», — написала она.

Затем к спору подключился сенатор Тед Круз. «Существуют ли враги Америки, которых CNN не станет поддерживать? (И при этом в обязательной парандже)», — поинтересовался политик. Но его замечание вызвало ответную гневную реакцию со стороны телеканала, который поспешил вступиться за свою сотрудницу.

«(Кларисса Уорд) не бежит в Канкун в трудные времена, а рискует жизнью, чтобы рассказать миру о том, что происходит. Это называется храбростью. Вместо того, чтобы репостить вводящие в заблуждение реплики конспирологов, возможно, вам следовало бы потратить ваше время на помощь находящимся в опасности американцам», — подчеркнула пресс-служба CNN.

«Талибан», который в результате вывода западных войск и «молниеносного наступления» взял под контроль Афганистан, руководствуется строгим толкованием ислама, известным как закон шариата. Согласно ему, женщины обязаны носить паранджу, скрывающую лицо.

Кроме того, согласно доктрине радикальной группы, женщины должны сидеть дома и могут покидать жилище лишь в сопровождении мужчин. Им запрещается работать, а девочки обязаны покинуть школу в возрасте 12 лет, обращает внимание Daily Express.