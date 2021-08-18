Fox News об американской оккупации Афганистана: «семинары по гендерным исследованиям под дулом автомата»

20 лет оккупации Афганистана не принесли никакой пользы Америке, зато позволили американским бюрократам и радикальным академикам экспериментировать над бедным и бесправным афганским населением, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Теперь, после падения Кабула, в Вашингтоне раздаются призывы массово ввозить афганских беженцев. «Итак, вначале вторгаемся мы, а потом вторгаются к нам. Всегда только так и бывает», — резюмирует журналист.

Итак, они «производят успешное закрытие нашего посольства». Так это называется, когда мы сжигаем документы и спасаемся на вертолёте от приближающейся пальбы. Мы просто производим ещё одно успешное закрытие! Ура!



Мы могли бы продолжать, могли бы мучить вас подробностями того, как мы потерпели фиаско. Мы даже ещё не упомянули нашего так называемого госсекретаря Тони Блинкена — человека настолько посредственного, что его душно слушать. Можно ли быть таким тупым и управлять Госдепартаментом? Да, можно. Последние несколько десятилетий американской внешней политики это доказали.



Америка… Афганистан — не первая страна, которую наше руководство оставило в худшем состоянии, чем нашло. Список таких стран длинный и, к сожалению, становится только длиннее. Отчасти причина в том, что на протяжении десятилетий левые академики в США использовали развивающийся мир как лабораторию для испытания собственных теорий о том, какие несуществующие порядки должны царить в обществе.



Со временем они создали параллельное правительство, состоящее из НКО и работающее рука об руку с нашим Пентагоном, Госдепартаментом и Организацией Объединённых Наций, чтобы навязать радикальные проекты социальной инженерии самым бедным людям мира, не считаясь с их мнением.



К примеру, за последние 20 лет конгресс выделил почти миллиард долларов на экспорт академического феминизма в Афганистан. Куда пошли эти деньги? Ну, на такие программы, как «двухгодичная магистратура по феминологии и гендерным исследованиям» в Кабульском университете. По-видимому, афганцы даже и не подозревали, что нуждаются в этом.



Тем временем другой проект американских властей финансировал, цитирую, «деятельность, обучающую и побуждающую афганских мужчин и мальчиков бросать вызов гендерным стереотипам». Ага. А то они как-то недостаточно этим занимались.



И, конечно, всегда и везде наши лидеры внедряли самый американский из наших культурных экспортов — позитивную дискриминацию. Финансируемые Америкой «гендерные советники» требовали, чтобы женщины составляли как минимум 10 процентов Национальной армии Афганистана и ещё больший процент политического руководства страны.



Благодаря навязанным Америкой гендерным квотам, десятки женщин в конечном итоге были введены в афганский парламент в качестве депутатов. Как это сработало? Ну, всё это, как всегда, было фикцией. На самом деле, многие из этих новых женщин-законодательниц никогда не бывали в провинциях, которые они якобы представляли.



Кстати, почти никому в Афганистане это не нравилось. Да и с чего бы? Как признал один чиновник USAID в засекреченном докладе, цитирую: «Акцент на гендере сделал ситуацию ещё более нестабильной, поскольку приводил к бунтам». Это приводило к бунтам, но власти продолжали этим заниматься. Они всё равно проталкивали радикальную гендерную политику, потому что могли, потому что эти первобытные люди, которых они собирались просвещать, были в их власти.



Вот лицо поздней американской империи: семинары по гендерным исследованиям под дулом автомата. Это непохоже на другие империи. В отличие от других империй, наша не печётся о нашей выгоде. Америка свергла Саддама (Хусейна. — ИноТВ), но не взяла нефть, помните? Вместо этого весь смысл нашего имперского проекта — в том, чтобы наполнять смыслом пустые жизни неолиберальных бюрократов, которые всем этим управляют, и обогащать подрядчиков, которые на них работают. Вы обрадуетесь, узнав, что они действительно богатеют.



А какую роль играем в этом мы, остальные? Никакую. Мы просто это оплачиваем. Вчера, чтобы это подчеркнуть, администрация Байдена сообщила нам, что при эвакуации из Кабула не будут отдавать приоритет американским гражданам. Итак, официальная позиция нашего правительства заключается в том, что жизни американцев не ценнее жизней иностранцев. Но вы и так это знали, потому что видели нашу южную границу.



Люди, сделавшие возможной оккупацию Афганистана, хотели бы видеть гораздо больше того, что происходит на нашей южной границе. Гораздо больше ничем не сдерживаемой иммиграции в США. «Привозите беженцев!» — кричат они сегодня. Это единственный урок, который они извлекли из этого провала. Цитирую: «Америка не должна праздно стоять в стороне, — написал сегодня в Twitter Митт Ромни. — Президент должен срочно защищать и спасать, предоставлять и расширять политическое убежище. Нельзя терять времени».



Можно сколько угодно терять время, когда американцы гибнут от передозировки фентанила, а в страну прибывают миллионы иностранных граждан, чью личность мы не можем установить. Но когда речь идёт о ввозе афганцев к нам, времени терять нельзя! И с этим твёрдо согласна (конгрессмен США. — ИноТВ) Лиз Чейни. Как и её друг (политолог-неоконсерватор. — ИноТВ) Билл Кристол, и Нэнси Пелоси, и Виктория Нуланд в Госдепартаменте. И как много ещё таких! Как много!«»



Это архитекторы той катастрофы, которая разворачивается перед нами на телеэкране. Им следовало бы умолять нас о прощении. Но они этого не делают. Почему? Потому что только приличный человек способен покаяться. Даже не ждите! Итак, мы это понимаем. И если ориентироваться на исторический опыт, а на него всегда стоит ориентироваться, в ближайшие месяцы множество беженцев из Афганистана поселится в нашей стране, вероятно, в вашем районе. А в последующее десятилетие их число может вырасти до нескольких миллионов. Итак, вначале вторгаемся мы, а потом вторгаются к нам. Всегда только так и бывает.



Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года.

