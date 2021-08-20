Euronews: на протесты в День независимости Афганистана талибы ответили насилием

В День независимости Афганистана противники движения «Талибан» в разных регионах вышли на манифестации протеста с национальными трёхцветными флагами в руках, однако в ответ услышали выстрелы. Тысячи афганцев пытаются любыми путями покинуть страну. Тем временем ООН предупреждает о надвигающемся гуманитарном кризисе, поскольку 40 процентов урожая зерновых в Афганистане погибло из-за засухи, а импорт продовольствия затруднён, передаёт Euronews.
Афганский триколор как символ сопротивления: в День независимости страны противники радикального движения «Талибан»* вышли на улицы родных городов с национальными флагами в руках. Это протест против отныне развевающихся над государственными зданиями белых баннеров «исламского эмирата».
Для разгона акции в Кабуле радикалы стреляли в воздух. В Асадабаде погибли люди. Что стало причиной их смерти, не уточняется — но известно, что в этом городе талибы открыли огонь по демонстрантам. По некоторым данным, после жестокого разгона очередной манифестации в провинции Хост введён комендантский час.
Талибы настаивают на том, что стали более умеренными, обещают не преследовать сотрудничавших с США переводчиков и позволить женщинам работать. Но последние события доверия к боевикам среди местных жителей не прибавляют: тысячи людей по-прежнему съезжаются к аэропорту Кабула в надежде бежать из страны. Боевики и здесь открыли предупредительный огонь, чтобы сдержать толпу.
В ООН заявляют о надвигающемся гуманитарном кризисе «невероятных масштабов». Из-за засухи в Афганистане погибло 40 процентов урожая зерновых, при этом не имеющая выхода к морю и зависящая от импорта страна уже столкнулось с трудностями с доставкой продовольствия. Цены растут, курс афгани рухнул. МВФ предупредил о блокировке помощи для Кабула.
Тем временем в римском аэропорту Фьюмичино приземлился очередной самолёт с эвакуированными афганцами на борту. Среди более чем двухсот пассажиров — правозащитники и врачи. Небольшой самолёт из Кабула доставил также около двух десятков человек в Варшаву.
Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
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