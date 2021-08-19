CGTN нашёл ответ на вопрос, откуда деньги у «Талибана»

Основными источниками доходов для талибов являются наркотрафик, вымогательство, добыча полезных ископаемых, сбор налогов и пожертвования, сообщает CGTN. Как передаёт телеканал, годовой доход движения может достигать 1,6 млрд. При этом «Талибан» преимущественно тратит деньги на выплату зарплаты, оружие и обучение.
Где «Талибан»* берёт деньги?
Основные источники доходов талибов:
— Наркотрафик
— Вымогательство
— Добыча полезных ископаемых
— Сбор налогов
— Пожертвования
Оценки их годового дохода варьируются от $300 млн до $1,6 млрд. Для сравнения, бюджет афганского государства в 2020 году составил $5,5 млрд. По сообщениям ООН, с 2018 по 2019 год «Талибан», вероятно, заработал более $400 млн.
Афганистан является источником 84% всех поставок опиума в мире. Прибыль от горнодобывающей промышленности принесла талибам в 2020 году около $464 млн.
Вымогательство приносит ещё $160 млн в год. С водителей на дорогах, находящихся под контролем «Талибана», берут плату за проезд. Владельцы магазинов вынуждены платить налоги талибам напрямую. Фермеры платят десятипроцентный налог с урожая в дополнение к налогу на имущество в размере 2,5%.
«Талибан» может накладывать ввозные пошлины, на товары, прибывающие в страну. Основные расходы талибов уходят на выплату зарплаты, оружие и обучение.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
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