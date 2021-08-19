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Fox: «вдохновителем смены режима» в Афганистане оказался экс-заключённый Гуантанамо, освобождённый Обамой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Одним из организаторов захвата власти в Афганистане стал лидер «Талибана»* Хайрулла Хайрхва, который содержался в тюрьме Гуантанамо. В 2014 году американское правительство пошло на сделку с радикальной группировкой и обменяло его на сержанта армии США Боуи Бергдала, передаёт Fox News.
Fox: «вдохновителем смены режима» в Афганистане оказался экс-заключённый Гуантанамо, освобождённый Обамой
Reuters

По некоторым данным, одним из организаторов захвата  власти в Афганистане «Талибаном»* стал лидер группировки Хайрулла Хайрхва. В 2014 году он был освобожден тогдашним  президентом Бараком Обамой в обмен на сержанта армии США Боуи Бергдала, сообщает Fox News.

Хайрхва, который при талибах занимал пост министра внутренних дел Афганистана, был арестован после террористических атак 11 сентября и содержался на базе Гуантанамо с 2002 по 2014 годы. Представители Пентагона считали мужчину близким соратником Усамы бен Ладена и настаивали, что его нельзя выпускать из-под стражи, так как он представлял «слишком большую опасность».
 
Но в 2014-ом его выпустили из Гуантанамо после сделки, которую администрация Обамы заключила с исламистами. Хайрхва входил в так называемую талибскую пятёрку,  которую власти США обменяли на Бергдала, поясняет Fox News.
 
После этого члены талибской пятёрки улетели в Катар. Они стали единственными «вечными узниками» Гуантанамо, выпущенными из тюрьмы без согласия комиссии по УДО, что в то время вызвало критику со стороны сенатора Джона Маккейна. Он назвал освобождённых заключённых «самыми радикальными из радикалов» и «опаснейшими из опасных людей».
 
Неясно, поддерживал ли Байден решение об обмене лидеров «Талибан» на Бергдала. Но сам Обама высоко оценил сделку и заявлял, что США «стремятся сократить масштабы войны в Афганистане и закрыть Гуантанамо».
 
Однако в 2017 году Бергдал признал себя виновным в дезертирстве и недостойном поведении перед противником. А Дональд Трамп, занимавший тогда президентский пост, обрушился на сержанта с критикой, назвав «грязным гнилым предателем», обращает внимание Fox News.    
 
Некоторые лидеры Талибана пообещали сражаться с американскими войсками после их освобождения из Гуантанамо. Но западные дипломаты в конечном итоге признали их официальными представителями «Талибана» на недавних мирных переговорах.
 
«Я начал джихад, чтобы заставить иностранные войска уйти из моей страны и установить исламскую форму правления. И джихад будет продолжаться до тех пор, пока мы не добьёмся этой цели с помощью политического соглашения»,  заявлял Хайрхва, присутствовавший на саммите.  
 
Существуют предположения, что в итоге именно Хайрхва стал «вдохновителем смены режима» в Афганистане. Более того, боевики «Талибана» уже заявили, что планируют вернуть своих лидеров из Катара после захвата Кабула, подчёркивает Fox News.
 
Байден отменил политику эпохи Трампа, касающуюся Гуантанамо, с целью закрыть тюрьму в неопределённом будущем. В прошлом месяце глава Белого дома выпустил первого заключённого Абдулу Латифа Нассера, обвинённого в терроризме.
 
Обама всё ещё не отреагировал на падение афганского правительства. Накануне он временно закрыл комментарии на своей странице в Instagram после того, как её наводнили призывами сделать что-то в связи с захватом власти в стране.
 
В то же время Байден продолжает твёрдо отстаивать  свое решение об уходе США из Афганистана. «Американские войска не могут и не должны сражаться и умирать на войне, в которой сама афганская армия сражаться не хочет»,  сказал президент.
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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