Ouest-France: Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились провести виртуальную встречу стран «большой семёрки» по вопросу Афганистана, пишет Ouest-France. Согласно официальному заявлению американской стороны, на саммите лидеры стран-участниц выработают «общую стратегию» после прихода к власти Талибана.

Во вторник, 17 августа, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились на следующей неделе принять участие в онлайн-саммите G7 для обсуждения ситуации в Афганистане, сообщает Ouest-France со ссылкой на коммюнике Белого Дома и Даунинг-стрит.

Два лидера «договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход» на фоне прихода к власти Талибана*, указывает администрация американского президента. Французская газета отмечает, что ранее в понедельник Борис Джонсон, чья страна сейчас является председателем «большой семёрки», призвал провести эту встречу после того, как международное сообщество хаотично отреагировало на новости из Афганистана.

Согласно Даунинг-стрит, во время своего разговора Джонсон и Байден «высоко оценили сотрудничество США и Великобритании» в операциях по эвакуации из Кабула. Со своей стороны Белый дом заявил о «необходимости продолжить тесное сотрудничество между союзниками и демократическими партнёрами» по вопросу Афганистана.

Как пишет в заключение Ouest-France, для Джо Байдена этот разговор с лидером другого государства стал первым после падения Кабула и 20 лет военного вмешательства международной коалиции под предводительством США, где Великобритания играла важную роль.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.