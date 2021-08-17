CNN: «после нас правительство продержалось три года» — говоря об Афганистане, русские не забыли «уколоть» США

Российский МИД в своих заявлениях об Афганистане сделал несколько выпадов против США, раскритиковав спешный вывод американских войск, ставший причиной хаоса в стране, сообщает CNN. При этом, как отмечает телеканал, Москва чувствует себя в сложившихся обстоятельствах достаточно уверенно, поскольку уже давно начала вести переговоры с талибами.

А теперь о России, которая заявила, что Талибан* пока посылает «обнадёживающие сигналы» своими заверениями. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на Сергея Лаврова. Москва не планирует эвакуировать своё посольство, а посол России в Афганистане отметил, что с приходом к власти талибов обстановка в Кабуле кажется более безопасной. Фред Пляйтген на связи с нами из Москвы. Итак, министр иностранных дел в своём заявлении призывает все стороны воздержаться от насилия. Но я не могла не заметить то, что показалось мне выпадом — фраза о том, что эта передача власти стала результатом почти полного отсутствия сопротивления со стороны национальных войск, подготовку которых проводили США и их союзники.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Я думаю, вы абсолютно правы, Джулия. Мне кажется, это выпад в сторону США, и, на мой взгляд, есть и другие достаточно очевидные выпады. За последние сутки мы слышали заявление посла России в Афганистане, который отметил, что когда Советский Союз покидал Афганистан, по крайней мере, правительство, которое они оставляли, продержалось ещё три года, а то, что осталось после США, не продержалось даже до даты официального вывода войск. Русские также открыто обвиняют США в том, что американцы сами посеяли тот хаос, который мы видели в последние сутки в аэропорту Кабула. По их словам, тот факт, что США так быстро и торопливо вывели войска, отчасти стал причиной происходящего. Как вы уже сказали, русские заявляют, что, по их мнению, сейчас положение становится более спокойным и обстановка стабилизируется, по крайней мере в Кабуле.

И, разумеется, русские внимательно следят за развитием ситуации. Они не бросили своё посольство. По их словам, посольство продолжает работать. Было довольно интересно наблюдать за последними заявлениями министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он впервые высказался об Афганистане с тех пор, как ситуация столь серьёзно изменилась. С одной стороны, он действительно говорит, что видит позитивные сигналы, однако Россия также заявляет, что преждевременно делать какие-либо выводы и думать о том, что всё это означает в долгосрочной перспективе в политическом смысле.

Конечно, в России Талибан всё ещё остаётся запрещённой организацией. В то же время, русские уже довольно давно ведут диалог с талибами. И русские действительно заявляют о намерении наблюдать за тем, как талибы будут действовать дальше. Возможно, совсем скоро в Афганистане появится новый центр власти, новое правительство, и Россия смотрит на это без предвзятости.

Одно из преимуществ для Москвы сейчас заключается в том, что у них уже давно существует долгосрочная стратегия в отношении Афганистана. Они начали вести переговоры с талибами, разговаривать с ними, и теперь, по собственным словам, находятся в довольно комфортном положении не только в том, что касается безопасности их посольства, но и в том, что касается обстановки во всём регионе. У России довольно устойчивые позиции в этом регионе, она поддерживает тесные связи с такими странами как Таджикистан и Узбекистан, граничащими с Афганистаном. Но как заявляют русские, пока они не видят каких-либо сопутствующих эффектов, никакой дестабилизации в этих странах. По их мнению, в данный момент времени ситуация, по большому счёту, находится под контролем.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 17 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

