Politico: талибы пообещали не мстить тем, кто сотрудничал с США

Пресс-секретарь «Талибана»* Забихулла Муджахид в ходе первой пресс-конференции попытался позиционировать своё движение в качестве легитимных правителей Афганистана, пообещав, что исламские боевики не будут мстить афганским госслужащим и тем, кто работал с США, пишет Politico.



«Мы всех амнистировали, мести не будет», — заверил Муджахид.



При этом он подчеркнул, что «Талибан» хочет объединить страну, и призвал людей оставаться в Афганистане.



«Мы не хотим, чтобы кто-то уезжал из страны, — сказал он. — Это наша общая родина. У нас общие ценности, общая религия, общая нация».



Пресс-секретарь движения «Талибан» также добавил, что они будут стремиться установить связи с другими странами и в ближайшем будущем объявят о формировании нового правительства.



Муджахид также затронул вопрос о том, какая судьба ждёт афганских женщин при правлении талибов. Как отмечает издание, эта тема вызывает серьёзную озабоченность международных наблюдателей и неправительственных организаций. Муджахид заверил, что афганские женщины продолжат играть определённую роль в обществе, однако происходит это будет «в рамках шариата».



В частности, по его словам, если афганские женщины «продолжат жить по шариату, мы будем счастливы, они будут счастливы», сообщает Politico.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.