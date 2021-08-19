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NBC: в Белом доме отрицают, что ЦРУ предупреждало Байдена о грядущем афганском провале

Материал представлен в переводе ИноТВ
Представители вашингтонского истеблишмента стараются переложить вину за афганский кризис друг на друга. Американская разведка утверждает, что ещё несколько недель назад уведомила администрацию президента о возможном стремительном наступлении «Талибана»*. Но Белый дом не подтверждает, что получал подобную информацию, сообщает NBC.

В последние недели ЦРУ предупреждало о потенциальном стремительном захвате власти «Талибаном», а также полном коллапсе афганских вооружённых сил и правительства. Но мы не знаем, достигло ли это сообщение Белого дома. Всё так?

МАЙК МЕМОЛИ, корреспондент NBCв Белом доме: Да, всё верно, Джо. Вашингтонская игра по перекладыванию вины на другого сейчас в полном разгаре. Военные заявляют, что они хотели начать эвакуацию наших афганских партнёров ещё в мае, но им помешал Белый дом.
 
В разведсообществе говорят, что были шокированы скоростью, с которой военные заканчивали сворачивать силы внутри Афганистана, что почти было сделанно к июлю. Это помешало понять, насколько стремительно «Талибан» может захватить страну. Госдепартамент винит конгресс в том, что он замедлил процесс по выдаче виз (афганским союзникам США.  ИноТВ).
 
Что касается разведданных, с которыми президент то ли ознакомился, то ли не ознакомился. Вчера мы видели, как Джейк Салливан ушёл от этого вопроса. Но в то же время он заявил, что не собирается участвовать в этом поиске виноватого. Давайте послушаем.
 
ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник Белого дома по национаьной безопасности: Я не знаком с оценкой разведки, о которой вы говорите. Но мне бы также не хотелось подробно обсуждать конкретные разведданные. И я уже точно не собираюсь говорить с этого подиума или где-либо ещё о том, что сделали или не сделали отдельные межведомственные подразделения. Потому что, на мой взгляд, мы одна команда с одной целью, которую мы пытаемся выполнить, и делаем это в соответствии с нашими интересами и ценностями.
  
МАЙК МЕМОЛИ: Стоит напомнить, что ещё месяц назад сам президент заявлял, что он не видел разведданные, которые свидетельствовали бы о том, что захват Афганистана талибам может произойти столь стремительно. Но даже в противном случае…
 
Главный довод представителей администрации, которым они оправдывают решение президента,  неспособность афганского правительства защитить себя. Из моих бесед (с представителями Белого дома.  ИноТВ) выходит, что даже если бы президент видел эти разведданные, то они бы только ещё больше убедили его в том, что США необходимо уйти из Афганистана.
 
Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.  
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
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источник
NBC США Северная Америка
теги
армия Афганистан вооруженный конфликт Джо Байден разведка США Талибан ЦРУ
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