NBC: в Белом доме отрицают, что ЦРУ предупреждало Байдена о грядущем афганском провале

Представители вашингтонского истеблишмента стараются переложить вину за афганский кризис друг на друга. Американская разведка утверждает, что ещё несколько недель назад уведомила администрацию президента о возможном стремительном наступлении «Талибана»*. Но Белый дом не подтверждает, что получал подобную информацию, сообщает NBC.

В последние недели ЦРУ предупреждало о потенциальном стремительном захвате власти «Талибаном», а также полном коллапсе афганских вооружённых сил и правительства. Но мы не знаем, достигло ли это сообщение Белого дома. Всё так?

МАЙК МЕМОЛИ, корреспондент NBCв Белом доме: Да, всё верно, Джо. Вашингтонская игра по перекладыванию вины на другого сейчас в полном разгаре. Военные заявляют, что они хотели начать эвакуацию наших афганских партнёров ещё в мае, но им помешал Белый дом.

В разведсообществе говорят, что были шокированы скоростью, с которой военные заканчивали сворачивать силы внутри Афганистана, что почти было сделанно к июлю. Это помешало понять, насколько стремительно «Талибан» может захватить страну. Госдепартамент винит конгресс в том, что он замедлил процесс по выдаче виз (афганским союзникам США. — ИноТВ).

Что касается разведданных, с которыми президент то ли ознакомился, то ли не ознакомился. Вчера мы видели, как Джейк Салливан ушёл от этого вопроса. Но в то же время он заявил, что не собирается участвовать в этом поиске виноватого. Давайте послушаем.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник Белого дома по национаьной безопасности: Я не знаком с оценкой разведки, о которой вы говорите. Но мне бы также не хотелось подробно обсуждать конкретные разведданные. И я уже точно не собираюсь говорить с этого подиума или где-либо ещё о том, что сделали или не сделали отдельные межведомственные подразделения. Потому что, на мой взгляд, мы одна команда с одной целью, которую мы пытаемся выполнить, и делаем это в соответствии с нашими интересами и ценностями.

МАЙК МЕМОЛИ: Стоит напомнить, что ещё месяц назад сам президент заявлял, что он не видел разведданные, которые свидетельствовали бы о том, что захват Афганистана талибам может произойти столь стремительно. Но даже в противном случае…

Главный довод представителей администрации, которым они оправдывают решение президента, — неспособность афганского правительства защитить себя. Из моих бесед (с представителями Белого дома. — ИноТВ) выходит, что даже если бы президент видел эти разведданные, то они бы только ещё больше убедили его в том, что США необходимо уйти из Афганистана.

Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.