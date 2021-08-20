Встречайте «Талибан 2.0» — Fox News придумал «новый стиль» для афганских радикалов

В СМИ всё чаще высказывается мнение, что «Талибан» за 20 лет изменился. Команда Fox News сняла пародийный ролик о том, какими новшествами могло бы похвастаться афганское радикальное движение. При этом ничего утешительного для женщин и сексуальных меньшинств авторы пародии придумать не смогли.
Но что, если «Талибан»* и вправду изменился? Мне бы хотелось увидеть их новый стиль!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Мы снова собираем «Талибанду»! Встречайте — «Талибан 2.0»! Прошло уже два десятка лет. Мы выросли! И мы рубим головы в правильном направлении!
Это не старая дедушкина террористическая организация. Вашего старого дедушку мы убили давным-давно!
Конечно, мы по-прежнему считаем женщин неполноценными. И мы по-прежнему ненавидим евреев, геев, христиан, индусов, иностранцев и (бейсбольный клуб. — ИноТВ) «Метс». Это называется равенство. Но теперь мы используем правильные (гендерные. — ИноТВ) местоимения, перед тем как вас убить. «Он умер». «Его смерть». Вот видите!
Наши местные офисы всегда открыты для инакомыслящих! И мы обещаем никогда не обходить дома в поисках вас.
MSNBC:Мы получаем от людей сообщения о том, что «Талибан» и его боевики ходили от дома к дому… Отрицаете ли вы эти обвинения?
СУХЕЙЛЬ ШАХИМ, официальный представитель «Талибана»:Да, я категорически это отрицаю. Это не «Талибан».
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Итак, подписывайтесь на нас в Twitter и YouTube. Нас они не подвергнут цензуре, потому что мы не критикуем выборы**!
И не забудьте вдарить по кнопке «Нравится», как по голове неверного!
Предупреждение: «Талибан 2.0» не может гарантировать права или безопасность представителей ЛГБТ, женщин, животных и вообще каких-либо живых существ.
Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** Намёк на блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях (прим. ИноТВ).
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала отказ Международной федерации гимнастики (FIG) выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только самими белорусами.
Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что стратегические учения «Запад-2021» в сентябре будут носить оборонительный характер.
Директор департамента образования и молодёжной политики Алексей Дренин заявил, что во всех школах в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) родительские собрания будут проходить в онлайн-формате до 1 января 2022 года.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что аденовирусные вакцины от коронавируса, в группу которых входит «Спутник V», создают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти.