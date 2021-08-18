Американский конгрессмен: «преступные действия» — Twitter цензурирует консерваторов в США, но помогает «Талибану» руководить Афганистаном

Крупнейшие американские сети, Twitter и принадлежащий Facebook WhatsApp, стали важной частью стратегии «Талибана»* по захвату Афганистана и осуществлению руководства страной, сообщает Fox News. Как обратил внимание член палаты представителей США Джеймс Комер, эти компании блокируют консерваторов в Америке, помогая террористам в Афганистане укреплять свою власть, и это можно расценивать как «акт военной агрессии».

У нас снова в гостях второй по старшинству член комитета по надзору и реформам палаты представителей, Джеймс Комер от штата Кентукки. Рады видеть вас у нас на передаче, конгрессмен.

Сегодня речь идёт о серьёзном случае двойных стандартов со стороны Twitter и принадлежащего Facebook WhatsApp, которых обвинили в способствовании прихода к власти «Талибана»*. Движение использует эти платформы, чтобы распространять свою террористическую пропаганду, осуществлять свои пропагандистские операции и делиться планами боевых действий, даже управлять правительством. При этом те же соцсети блокируют консерваторов в США. Что на это скажете?

ДЖЕЙМС КОМЕР, член палаты представителей конгресса США: Это очередной плевок в лицо со стороны IT-гигантов. Их политика двойных стандартов — что-то невероятное. Одно дело — действовать в интересах демократов, если вы либеральная IT-корпорация из Калифорнии. Но позволять «Талибану» и прочим джихадистам использовать вашу платформу не только для планирования боевых действий, но и для вербовки в свои ряды единомышленников-террористов — совершенно недопустимо.

Мы тут обсуждаем способы, которые позволили бы привлечь к ответственности этих IT-гигантов… Думаю, конгрессу придётся составить отдельный закон. Сейчас много говорят о том, чтобы аннулировать Секцию 230 (закона «О благопристойности в телекоммуникациях» 1996 года, которая гарантирует иммунитет интернет-платформам за публикации контента третьих лиц. — ИноТВ). Facebook сейчас даже покупает рекламы в бизнес-изданиях, призывающие конгресс упразднить эту секцию. И это наводит меня на мысли, что такие меры вполне могут и не быть действенными в привлечении к ответственности больших соцсетей, как мы того хотели бы.

На мой взгляд, нам надо будет рассмотреть перспективу введения штрафов со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении таких компаний, как Twitter, которые отказываются принимать меры против террористов, продолжающих пользоваться их платформой. А платформа эта внесла внушительный вклад в коммуникацию «Талибана» с народом и в какой-то мере способствовала захвату Кабула. Не могу представить, как после того члены конгресса могут продолжать бездействовать, позволяя большим соцсетям цензурировать консерваторов и взаимодействовать с террористами.

Как вы знаете, конгрессмен, «Талибан» использует Twitter и WhatsApp, чтобы, по сути, установить контроль над Афганистаном. У представителя «Талибана» 287 тысяч подписчиков. Они используют Twitter, чтобы убедить всех, что смена власти прошла мирно, несмотря на сообщения, свидетельствующие об обратном. Мы только что передавали новости о стрельбе, которую открывали боевики «Талибана» в некоторых районах Кабула. При этом пропаганда настаивает, что город радостно встретил талибов, ситуация под контролем.

Они используют соцсети, чтобы координировать свои силы, планы боевых действий, с телефонных номеров в WhatsApp они обсуждают условия капитуляции. В Twitter они объявляют о новых правительственных постановлениях для всей страны, делают официальные заявления, в WhatsApp делают срочные рассылки. Речь идёт о чём-то, куда более глубинном, чем просто пропаганда. С помощью соцсетей они управляют страной. Это что-то принципиально иное. Теперь это террористическая страна, для управления которой используются соцсети. Что с этим делать?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Как по мне, то, что делает Twitter, равносильно акту военной агрессии. Это преступные действия. Соцсеть помогает террористической организации и совершенно этого не стыдится. Когда в течение последних 48 часов компанию спросили, не собирается ли она забанить «Талибан», как другие соцсети, Twitter ответил: «Нет, мы позволим им остаться на платформе, пока они публикуют правдивую информацию». Что ж, их информация правде не соответствует. Мы здесь говорим о фейковых новостях и дезинформации. Они утверждают, что захватили город (Кабул. — ИноТВ) без кровопролития. И это заявление не соответствует истине. Мы точно это знаем.

Ситуация удручающая. Twitter ведёт себя бесстыдным образом. Ну и, конечно, Facebook со своей стороны ведёт двойную игру: он утверждает, что не допустит на своей платформе «Талибан», но при этом тот свободно действует в WhatsApp. Эта соцсеть была важной частью стратегии «Талибана» по захвату Афганистана и вербовке новых членов, а также, как вы отметили, обсуждению условий мирных соглашений с нашими соперниками.

Так что это очередной плевок в лицо со стороны IT-гигантов. Они не только цензурируют консерваторов и банят в Twitter таких людей, как президент (Дональд. — ИноТВ) Трамп и некоторых других моих коллег-республиканцев, но ещё и позволяют талибам оставаться на своих платформах и спокойно это признают.

С нами был конгрессмен Джеймс Комер. Спасибо, что выступили на нашей программе. Было приятно снова с вами пообщаться, приходите ещё.

Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

