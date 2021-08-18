Bloomberg: после захвата Кабула США поспешили заверить в своей приверженности Тайвань и других союзников

Уход США из Афганистана и последующее падение Кабула породило сомнения в приверженности Вашингтона своим обязательствам по защите союзников, пишет Bloomberg. На фоне опасений, что в условиях хаоса в Афганистане Китай захочет испытать США на Тайване, Белый дом заверил, что его приверженность партнёрам, включая Тайбэй, сильна, и пообещал при необходимости подкрепить слова делом.

Вывод войск США из Афганистана, за которым последовал захват Кабула талибами*, заставил многих союзников Вашингтона усомниться в его готовности их защищать и поддерживать. В ответ на это Америка поспешила заверить, что по-прежнему верна своим обязательствам перед партнёрами, включая Тайвань, пишет Bloomberg.

«Мы считаем, что наша приверженность нашим союзникам и партнёрам была и будет непоколебимой. Полагаем, что наша приверженность Тайваню и Израилю остаётся такой же сильной, как и всегда», — заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне 17 августа советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос о том, как Америка противостоит попыткам Москвы и Пекина породить сомнения в её решимости следовать обязательствам, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон, «конечно, поддерживает контакты с китайцами и русскими». «Наш посыл предельно ясен: мы по всему миру поддерживаем наших партнёров, которые сейчас подвержены влиянию пропаганды со стороны России и Китая. Мы со своей стороны будем и далее подкреплять словесные обязательства реальными действиями», — приводит Bloomberg слова Псаки.

Как обращает внимание ресурс, в отношении Тайваня китайские СМИ утверждают, что в случае конфликта сражаться не будут ни США, ни глава администрации острова Цай Инвэнь. В понедельник 16 августа государственная газета Global Times в своей статье задалась вопросом: если Вашингтон сейчас покинул Афганистан, то почему ситуация с Тайванем будет складываться иначе.

Однако, по мнению ресурса, две ситуации сравнивать непросто. Тайбэй уже четверть века находится под управлением демократических властей и обходится без внутренних конфликтов. Да и вывод американских сил с территории острова более сорока лет назад, в отличие от Афганистана, не повлёк за собой никаких серьёзных инцидентов.

Более того, необходимость сконцентрировать дополнительные американские силы в западной части Тихоокеанского региона для защиты партнёров, вроде Тайваня, от усиливающегося давления со стороны Китая и была одним из главных аргументов тех, кто выступал за вывод войск из Афганистана.

Как напоминает Bloomberg, КНР считает Тайвань своей территорией и оставляет за собой право удерживать остров — даже силой. Как заявил ресурсу бывший посол США в Пекине Макс Бокус, после событий в Афганистане Китай, возможно, захочет испытать США на Тайване. «Он проверит, в какой мере мы готовы заступиться за Тайвань, — прокомментировал экс-дипломат. — Си будет искать разные возможности, пробовать здесь и там. Так они исторически делают».

На сегодня Пекин реализовывает кампанию по усилению военного, политического и экономического давления на Тайвань. В этом году самолёты Народно-освободительной армии Китая уже 380 раз залетали в опознавательную зону ПВО Тайбэя — приблизительно столько подобных инцидентов было зафиксировано за весь прошлый год.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

