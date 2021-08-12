«Она сошла с ума»: GT предложила России и Китаю вместе преподать урок Литве

Решение Литвы открыть на своей территории представительство Тайваня — это крайне безрассудный шаг, который затрагивает одну из самых больных тем во всей Азии, пишет Global Times. В этом контексте, по мнению издания, Китаю и России — стране, которая также страдает от «провокаций» Вильнюса, — стоит объединить силы и «преподать урок» Литве, дав ей понять, что некоторые красные линии лучше не пересекать.

После того как Китай объявил об отзыве своего посла из Литвы и потребовал, чтобы Вильнюс сделал то же самое, представитель Госдепартамента США Нед Прайс осудил «ответные действия Китая». «Мы выражаем солидарность с Литвой, нашим союзником по НАТО. <…> Каждая страна должна иметь возможность определять форму собственной политики одного Китая без принуждения извне», — приводит его слова Global Times.

Примерно такой же позиции придерживается и представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали. В частности, она также поддержала Литву и выразила сожаление по поводу подобного шага Пекина. Тем не менее её риторика была гораздо мягче американской.

То, что США поддерживают Литву, совершенно неудивительно, считает издание. По идее, она не должна проявлять практически никакого интереса к острову Тайвань. Однако Вильнюс провоцирует Китай по тайваньскому вопросу затем, чтобы угодить США. Более того, Литва действовала абсолютно так же, как в прошлом поступал Вашингтон.

Вместе с тем Литва слишком зарвалась, зацепив главную болевую точку всей Восточной Азии. При этом Вильнюс может даже не понимать, что он делает. Тайваньский вопрос — это самая яркая геополитическая красная линия во всей западной части Тихого океана. Речь здесь идёт об основополагающих интересах Китая, и он ни при каких условиях не будет сидеть сложа руки, если этой черты попытается коснуться какая-либо страна.

Даже такие закалённые ветераны отношений с Китаем, как США и Япония, прибегают к тактике «потихоньку-помаленьку», не рискуя действовать в этом направлении слишком активно. В частности, США не разрешили Тайбэйскому экономическому и культурному представительству в США сменить название.

Однако тот факт, что Литва позволяет властям Тайваня создать представительство под вывеской Тайваня, — это крайне безрассудный шаг, который нанесёт сильный удар по китайско-литовским отношениям. Литва — население которой составляет менее трёх миллионов человек — это самая антироссийски настроенная страна в Европе. Возможно, она так привыкла к провокационному поведению, что решила обратить свою антироссийскую политику в сторону Китая — страны, с которой у Вильнюса никогда не было конфликтов. «Невежество Литвы просто поражает», — считает Global Times.

В результате Китай должен принять решительные меры в отношении Литвы. Если Литва будет упорствовать, Пекин должен быть готов к разрыву связей. «Кроме того, Китай должен объединить усилия с Россией и Белоруссией — двумя соседями Литвы, — чтобы наказать эту страну. Китаю и России необходимо вместе нанести сильный удар по одной или двум шавкам США в качестве предупреждения другим странам. Китай не должен позволять нескольким союзникам США провоцировать Китай и Россию, нарушая основополагающий принцип международных отношений», — подчёркивает газета.

Китайско-российское стратегическое партнёрство должно продемонстрировать союзникам США свой потенциал сдерживания, не давая им карт-бланш против Китая и России. Москве и Пекину необходимо воспользоваться имеющимися возможностями для нанесения удара по стране, которая «сошла с ума».

Литва — это государство, которое зашло дальше всех в плане одновременного провоцирования как Китая, так и России, поэтому этим державам стоит «преподать урок» именно ей.

Кроме того, Китай должен наглядно пояснить Литве, что тайваньский вопрос — это та красная линия, которую нельзя пересекать, и Пекин не даст другим странам пойти по стопам Вильнюса. В этом контексте некоторым европейским странам следует призадуматься о целесообразности использования тайваньского вопроса в качестве рычага давления на Китай. «Тайваньский вопрос нельзя использовать как разменную монету. Это провод под высоким напряжением, или даже водораздел, отделяющий мир от войны», — подытоживает издание.