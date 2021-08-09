FP: идеологическая борьба между Китаем и США неизбежна — только Америка пока этого не поняла

Продвигая либерализм и демократию, Запад зачастую забывает, что он продвигает именно идеологию, которую Китай, исходя из своего исторического опыта, воспринимает в штыки, пишет Foreign Policy. По мнению журнала, это делает идеологическое противостояние между Китаем и США неизбежным, что, однако, не означает, что Западу стоит отказаться от продвижения демократии; просто ему нужно заниматься этим в менее конфронтационной форме.

Как показали переговоры между США и Китаем, которые прошли в конце июля, напряжённость в отношениях между двумя сверхдержавами продолжает нарастать. В то время как Пекин утверждает, что американо-китайские отношения «находятся в тупике», президент США Джо Байден всё чаще отзывается о соперничестве с Пекином как об элементе более масштабного конфликта между демократиями и автократиями XXI века. По этой причине многие несогласные с этой точкой зрения крайне негативно относятся к перспективе китайско-американского идеологического противостояния, которое заставляет вспомнить о временах холодной войны, пишет Foreign Policy.

Обычно предупреждения о подобной опасности исходят из двух основных лагерей. С одной стороны, прогрессисты указывают на то, что идеологическое противостояние в стиле холодной войны приведёт к расколу мира на две части и отвлечёт от борьбы с социальными проблемами и глобальным потеплением. С другой же стороны, внешнеполитические реалисты полагают, что идеологический аспект китайско-американских отношений не имеет никакого отношения к глубинным причинам великодержавной конкуренции, в то время как идеологически заряженная риторика может оттолкнуть от США ряд их важных союзников и партнёров.

Тем не менее, несмотря на это, ни одна из этих групп даже и помыслить не может о том, чтобы США прекратили отстаивать права человека и либеральные ценности. «Однако подобная позиция страдает от противоречия: пропаганда либеральных ценностей сама по себе является идеологией, которая в корне расходится с мировоззрением Пекина. По этой причине истина такова, что идеологическая конкуренция с Китаем неизбежна», — подчёркивает Foreign Policy.

Прогрессистов и реалистов, которые выступают против идеологической конкуренции с Китаем, но не хотят ставить крест на продвижении либеральных ценностей, роднит приверженность двум ошибочным тезисам: при этом один из них касается Китая, в то время как другой — самих Соединённых Штатов.

Их первая ошибка состоит в том, что они неправильно трактуют марксистско-ленинскую идеологию, лежащую в основе мировоззрения Коммунистической партии Китая (КПК). Пекин считает либерализм смертельной угрозой, и к такому выводу он пришёл, став свидетелем протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году (где митингующие выступали за демократические реформы и свободу слова), а также распада СССР. С точки зрения Китая, сосуществование либерализма и КПК невозможно в принципе. В этом контексте активная идеологическая война для Пекина становится насущной необходимостью.

Наиболее прямолинейно КПК выразила эту точку зрения в документе от апреля 2013 года под названием «Коммюнике о текущем состоянии идеологической сферы», в котором описываются семь «угроз», которые могут подорвать власть партии. Среди этих угроз числятся «западные ценности, которые являются превалирующей нормой для всей человеческой цивилизации», а также «западная свобода, демократия и права человека, которые являются универсальными и вечными» и могут быть применимы «ко всему человечеству».

Следовательно, Пекин понимал, что участвует в затяжной идеологической конкуренции с западным либерализмом задолго до того, как на Западе это осознали в полной мере. Думать, что Китай в этом плане можно переубедить, — явно ошибочный настрой.

Вторая ошибка — это нежелание экспертов признавать, что КПК права по крайней мере в одном: либерализм с его идеями о правах человека и демократических нормах действительно является идеологией — но многие американцы, похоже, об этом совсем забыли. После поражения главных идеологических противников либерализма XX века — фашизма и советского коммунизма — универсальная западная либеральная демократия стала рассматриваться как «конечная точка идеологической эволюции человечества». Об этом, в частности, писал Фрэнсис Фукуяма в своём знаменитом эссе «Конец истории?» 1989 года. Иными словами, западная публика понимает либерализм именно так, как его описывают авторы «Коммюнике о текущем состоянии идеологической сферы», видя в нём «превалирующую норму для всей человеческой цивилизации».

«Те, кто выступает против идеологического соперничества между США и Китаем, не понимают, что продвижение прав человека и демократии — это на самом деле продвижение определённой идеологии. Это не значит, что Вашингтону не следует этим заниматься; это значит, что он должен по крайней мере осознавать, что он не отстаивает некую нейтральную позицию», — отмечает журнал.

Учитывая, что США вряд ли откажутся от продвижения демократии, а КПК уверена, что давно ведёт с Западом идеологическое соперничество, идеология неизбежно будет элементом более широкого стратегического противостояния между Вашингтоном и Пекином, причём вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет.

Правильный вопрос заключается в том, какой подход необходимо избрать по отношению к этому идеологическому конфликту в более широком контексте. Главная же цель этого подхода состоит в том, чтобы предотвратить открытое столкновение между Китаем и США.

Один из вариантов — это выраженный отказ США от смены режима в Китае — цели, о которой открыто говорила администрация Трампа. Кроме того, Вашингтон может действовать в области прав человека с большой аккуратностью, следя за тем, чтобы риторика не переходила в санкции и другие карательные меры, которые могли бы оказать значимое влияние на диалог в целом. «Однако прежде всего те представители Запада, которые опасаются затяжной конфронтации в стиле холодной войны, должны признать, что определённый уровень идеологической конкуренции с Китаем неизбежен», — подытоживает Foreign Policy.