Гарантирует неэффективность политики безопасности ЕС: NI объяснил, почему Германия столь важна для России

Центральное место Германии в политике России обусловлено не столько какими-то особыми чувствами Путина к этой стране, сколько расчётом, что связи с Берлином саботируют политику безопасности ЕС, пишет The National Interest. Тем не менее, по мнению журнала, парадокс такой стратегии в том, что чем активнее Москва убеждает Германию не принимать на себя обязательства по сдерживанию, тем большая нужда возникает в этих обязательствах.

Центральное место Германии в европейской политике России обусловлено не только её экономической мощью или какими-то особыми чувствами президента Владимира Путина к политическим элитам этой страны. Трепетное внимание к отношениям с Берлином во многом определяется взглядом на Германию как на страну, которая гарантирует, что общая внешняя политика и политика безопасности ЕС будет неэффективна. Тезис Клаузевица о том, что война — это естественное продолжение политики другими средствами, глубоко укоренился в стратегической культуре России, и он предполагает, что нежелание Германии полагаться на военные инструменты наверняка приведёт к тому, что планы по созданию «геополитической комиссии» ЕС так и останутся на бумаге, пишет The National Interest.

Московские эксперты внимательно следят за близящимися выборами в Германии, стремясь сыграть на предрассудках Кремля на этот счёт, вместо того, чтобы изучать вопрос растущего неодобрения действий России немецкой общественностью. Вероятность успехов зелёных на выборах считалась тревожной аномалией, поэтому снижение рейтингов этой партии эксперты встретили со вздохом облегчения. В целом предполагается, что преемник Меркель Армин Лашет будет придерживаться курса своей предшественницы.

Вопрос, который приобрёл совершенно непропорциональное значение в умах российских аналитиков в плане возможностей по поддержанию «особых отношений» с Германией, — это строительство газопровода «Северный поток — 2». Несмотря на американские санкции и недовольство ЕС, Меркель упорно продвигала этот проект, в то время как открывать его будет уже Лашет. Однако расчёты Москвы, считающей, что Германия будет неизбежно зависеть от газа, поставляемого по этому трубопроводу, могут оказаться ошибочными, так как ЕС в целом стремится сократить объёмы выбросов. Вместе с тем предположение о том, что защита «Северного потока — 2» подорвала лидерство Германии в ЕС в плане создания эффективной внешней политики и политики безопасности в союзе, вполне может соответствовать действительности.

Всё это во многом вызвало злорадство Москвы, когда в ходе своего визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский не смог привести убедительных аргументов против «Северного потока — 2». Расплывчатые немецкие обещания о «компенсации» Киев, действительно, вряд ли удовлетворят — как и заверения о принятии Украины в НАТО в каком-то отдалённом будущем. Однако главная задача Зеленского заключается в том, чтобы склонить руководство Германии к мысли, что Минские соглашения по конфликту в Донбассе не могут привести ни к какому урегулированию противостояния. Меркель, как и президенту Франции Эммануэлю Макрону, очень удобно говорить о безальтернативности этой сделки, но Зеленскому нужно найти выход из этого тупика, чем он, возможно, и займётся в ходе своего визита в Вашингтон.

«Ставка на слабость ЕС в области его собственной безопасности и усиление антипатии Германии к силовой политике может казаться России рациональной политической стратегией. Парадокс этого контревропейского подхода заключается в том, что чем усерднее Путин пытается убедить Германию не принимать на себя обязательства по сдерживанию — будь то путём публикации статей в Die Zeit или проведения учений «Запад – 2021», — тем большая нужда возникает в этих обязательствах», — подытоживает The National Interest.