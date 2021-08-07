Bloomberg: если Байден действительно считает Россию слабой, то у американцев проблемы

Неверная оценка российской экономики Джо Байденом может загнать США в ловушку, в которую уже попадал Барак Обама, считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Байден рисует Россию разрушающейся державой, но американцам лучше надеяться на то, что на самом деле он так не считает, поскольку реальность сегодня совсем иная.

27 июля Байден сказал о Путине следующее: «Я общался с мистером Путиным, и у него сейчас настоящие проблемы. Он рулит экономикой, где есть лишь ядерное оружие, нефтяные скважины, и больше ничего. Ничего. Их экономика — какая там?— восьмая в мире. Он знает, что у него проблемы, и от этого, как мне кажется, он только опаснее». Как считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский, Байден рисует Россию разрушающейся державой, но американцам лучше надеяться на то, что на самом деле он так не считает. И то, что это неправда, лишь полбеды, поскольку, повторяя этот напев, лидеры США сами навлекают на себя неприятности, так как Владимир Путин одновременно ненавидит и обожает, когда его недооценивают.

Как продолжает автор, у таких разговоров в политических кругах США давняя история. Например, покойный сенатор Джон Маккейн любил называть Россию «автозаправкой, которая прикидывается страной», но реальность совсем иная. По данным Международного валютного фонда, Россия занимает 11-е место в мире по номинальному ВВП в долларах, а с учётом паритета покупательной способности — 6-е, лишь немного уступая Германии. А поскольку Россия является девятой в мире по численности населения, это и в самом деле неплохо.

Росстат недавно оценил долю нефти и газа в ВВП России, включая вклад в другие сектора, и получил за 2020 год 15,2% против 21,1% в 2018 году. Это почти вдвое больше, чем доля нефтегазового сектора в ВВП США (8%). Если не брать в расчёт нефть и газ, то экспортной сверхдержавой Россию не назвать, однако у неё достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших и, что немаловажно, наиболее устойчивых экономик.

«Иными словами, никаких «настоящих проблем» с российской экономикой у Путина нет — не считая дисбаланса, коррупции и хилого роста. Так что если Байден действительно сказал то, что думает, то он либо попросту не в курсе, либо делает упрощённые выводы из неверной информации. А это чревато неприятными последствиями», — пишет Бершидский.

По его мнению, Путин не выносит публичного унижения своей страны, что обнаружил бывший босс Байдена Барак Обама. Когда Обама назвал Россию «региональной державой» с экономикой, истрёпанной в клочья, Путин даже не скрывал, что счёл это неуважением. И вскоре после этого выпада США столкнулись с вмешательством России в Сирию, которое нарушило их ближневосточные планы и показало, что России по силам демонстрировать военную мощь далеко за пределами своего непосредственного окружения.

Как заключает автор Bloomberg, если же отделить действия от слов, то первая встреча с Путиным, ослабление давления на «Северный поток — 2» и отказ Байдена возложить вину за недавние крупные кибератаки в США непосредственно на российское правительство — всё это говорит о том, что Байден окажет Путину больше уважения, чем Обама, хотя бы из предосторожности. И данный подход в случае с Путиным намного эффективнее, поскольку зная, что его воспринимают как угрозу всерьёз, он будет осторожнее примериваться к агрессивным действиям.

«Уважение к противнику — даже к такому, как Путин, которому чуждо само понятие честной игры, — как оружие бывает мощнее пренебрежения», — заключает Бершидский.