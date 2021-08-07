Bloomberg: если Байден действительно считает Россию слабой, то у американцев проблемы
27 июля Байден сказал о Путине следующее: «Я общался с мистером Путиным, и у него сейчас настоящие проблемы. Он рулит экономикой, где есть лишь ядерное оружие, нефтяные скважины, и больше ничего. Ничего. Их экономика — какая там?— восьмая в мире. Он знает, что у него проблемы, и от этого, как мне кажется, он только опаснее». Как считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский, Байден рисует Россию разрушающейся державой, но американцам лучше надеяться на то, что на самом деле он так не считает. И то, что это неправда, лишь полбеды, поскольку, повторяя этот напев, лидеры США сами навлекают на себя неприятности, так как Владимир Путин одновременно ненавидит и обожает, когда его недооценивают.
Как продолжает автор, у таких разговоров в политических кругах США давняя история. Например, покойный сенатор Джон Маккейн любил называть Россию «автозаправкой, которая прикидывается страной», но реальность совсем иная. По данным Международного валютного фонда, Россия занимает 11-е место в мире по номинальному ВВП в долларах, а с учётом паритета покупательной способности — 6-е, лишь немного уступая Германии. А поскольку Россия является девятой в мире по численности населения, это и в самом деле неплохо.
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