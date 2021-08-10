DELFI: Китай отзывает посла в ответ на разрешение открыть представительство Тайваня в Литве

Министерство иностранных дел Китая приняло решение отозвать посла из Вильнюса, сообщает DELFI. Такие меры были приняты в ответ на разрешение открыть представительство Тайваня на территории Литвы. По мнению Пекина, это напрямую нарушает договор об установлении дипломатических отношений с Литвой и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая, сообщается в статье.
Китай отзывает своего посла из Вильнюса, сообщило Министерство иностранных дел Литвы, пишет DELFI. Как пояснили в МИД Китая, такое решение продиктовано разрешением литовских властей, которые одобрили открытие представительства Тайваня на территории страны.
«Не так давно власти Литвы, не уважая повторяющихся заявлений Китая о возможных последствиях, объявили о решении позволить Тайваню от своего имени открыть «представительство». Решение вызывающе нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая», — подчёркивается в заявлении МИД Китая.
В нём также отмечается, что китайские власти выражают «категорическое неодобрение» такого шага и в качестве ответной меры приняли решение отозвать своего посла из Литвы, а также требуют от Вильнюса отозвать литовского посла из Пекина, сообщает DELFI. Кроме того, Китай призывает Литву отменить «неверное решение» и принять меры для «возмещения ущерба», а также предупреждает, что «любые сепаратистские действия на международной арене будут осуждаться», говорится в статье.
В ответ Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление в связи с такими мерами Пекина. «Уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира», — отмечается в ответном пресс-релизе МИД Литвы.
Несколько недель назад Тайвань объявил о намерении открыть в Литве своё отдельное от Китая представительство, которое может начать действовать уже в ближайшее время, а Литва в ответ намеревается открыть торговое представительство в Тайване для расширения сотрудничества, поясняется в статье.
Тайвань, в котором проживает около 23 млн человек, носит официальное название Китайская республика. В качестве отдельного независимого государства его официально признали лишь 15 стран мира, причём Литвы среди них пока нет, напоминает DELFI.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что промежуточный анализ данных о комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и AstraZeneca показал отсутствие серьёзных побочных эффектов у добровольцев.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.
Предприятия ряда сфер в Санкт-Петербурге, включая общепит и услуги населению, с 1 октября смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса не менее 80% работников. Об этом сообщили в администрации губернатора города.