DELFI: Китай отзывает посла в ответ на разрешение открыть представительство Тайваня в Литве

Министерство иностранных дел Китая приняло решение отозвать посла из Вильнюса, сообщает DELFI. Такие меры были приняты в ответ на разрешение открыть представительство Тайваня на территории Литвы. По мнению Пекина, это напрямую нарушает договор об установлении дипломатических отношений с Литвой и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая, сообщается в статье.

Китай отзывает своего посла из Вильнюса, сообщило Министерство иностранных дел Литвы, пишет DELFI. Как пояснили в МИД Китая, такое решение продиктовано разрешением литовских властей, которые одобрили открытие представительства Тайваня на территории страны.



«Не так давно власти Литвы, не уважая повторяющихся заявлений Китая о возможных последствиях, объявили о решении позволить Тайваню от своего имени открыть «представительство». Решение вызывающе нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая», — подчёркивается в заявлении МИД Китая.



В нём также отмечается, что китайские власти выражают «категорическое неодобрение» такого шага и в качестве ответной меры приняли решение отозвать своего посла из Литвы, а также требуют от Вильнюса отозвать литовского посла из Пекина, сообщает DELFI. Кроме того, Китай призывает Литву отменить «неверное решение» и принять меры для «возмещения ущерба», а также предупреждает, что «любые сепаратистские действия на международной арене будут осуждаться», говорится в статье.



В ответ Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление в связи с такими мерами Пекина. «Уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира», — отмечается в ответном пресс-релизе МИД Литвы.



Несколько недель назад Тайвань объявил о намерении открыть в Литве своё отдельное от Китая представительство, которое может начать действовать уже в ближайшее время, а Литва в ответ намеревается открыть торговое представительство в Тайване для расширения сотрудничества, поясняется в статье.



Тайвань, в котором проживает около 23 млн человек, носит официальное название Китайская республика. В качестве отдельного независимого государства его официально признали лишь 15 стран мира, причём Литвы среди них пока нет, напоминает DELFI.