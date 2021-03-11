Экс-главком НАТО: только неуверенность в реакции США удерживает Китай от захвата Тайваня
Ведущий американский командующий в Тихоокеанском регионе предупреждает о китайской угрозе. И вот что он сказал вчера.
Ведущий американский командующий в Тихоокеанском регионе предупреждает о китайской угрозе. И вот что он сказал вчера.
США не могут подтвердить свое участие в конференции по Афганистану в Москве, которая должна пройти 18 марта, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
Российская самбистка Марина Мохнаткина рассказала, как ей помог бывший министр спорта Виталий Мутко.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Prime TV о том, что в будущем желает занять пост премьер-министра страны.
Российский футбольный союз (РФС) совместно с УЕФА и Disney запускает в России проект UEFA Playmakers.
В Лефортовском тоннеле в Москве ограничено движение из-за столкновения двух автомобилей, сообщает столичный Департамент транспорта.
Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В Китае успешно провели запуск ракеты-носителя нового поколения «Чанчжэн-7А», сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что институты развития в России должны играть более активную роль в увеличении объёма инвестиций за счёт принятия на себя большего риска.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на результаты российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Французские медики выявили 27 166 новых случаев заболевания коронавирусом в стране за минувшие сутки, сообщила санитарная служба страны Santé publique.
Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь оценила перспективы программы туристического кешбэка.
Киевское «Динамо» на своём поле потерпело поражение от испанского «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Амстердамский «Аякс» одержал крупную победу над швейцарским «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Милан» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Президент США Джо Байден подписал документ, касающийся пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объёмом $1,9 трлн.
Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова назвала Турцию самым популярным зарубежным направлением среди россиян.
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о скандальном эпизоде в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.
Карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы.
Московский ЦСКА установил клубный антирекорд в матче баскетбольной Евролиги.
В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 385 тыс. российских военных.
Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий прокомментировал предложение омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.
Московский ЦСКА потерпел поражение от итальянской команды «Олимпия Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Тверской суд Москвы осудил на десять лет колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, которая причастна к выводу из России более чем 126 млрд рублей.
Концерт в честь Астора Пьяццоллы пройдёт в Мариинском театре 14 марта. Он посвящён 100-летию со дня рождения аргентинского композитора.
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на просьбу московского «Спартака» разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета по жёлтой карточке защитника красно-белых Самуэля Жиго.
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 106 тыс.
Музыкант Найк Борзов рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19.
Заслуженный врач России, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина оценила возможное влияние резкого похолодания на здоровье.
Парламент Португалии одобрил продление действия режима чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над белорусом Егором Герасимовым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.
В Калининградской области состоялись учения корвета «Сообразительный» Балтийского флота.
Пианист Даниил Трифонов, номинированный на премию «Грэмми», рассказал о творческих планах.
В Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о ситуации с продлением контракта с королевским клубом.
В Греции за сутки выявили 2570 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прошедшую зиму в Москве.
Режиссёр Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи со смертью композитора Виктора Лебедева.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешская сторона считает неудачным решение Международного уголовного суда расследовать действия Израиля на палестинских территориях.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальный эпизод в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.
Учения артиллерии и ракетных частей прошли в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях.
Эксперт в сфере энергетики, редактор сайта geopoliticapetrolera.com Мигель Хаймес оценил ситуацию на рынке нефти.
Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать указ о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба страны. Соответствующий документ ему поступил от армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Московский «Спартак» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой публично разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета отказать в аннулировании жёлтой карточки защитника красно-белых Самуэля Жиго.
Юрист, член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов оценил перспективы железнодорожных круизов.
Экономист Александр Дудчак оценил перспективы дедолларизации в России.
Концерт в честь французских композиторов пройдёт 14 марта в Доме-музее Скрябина в Москве.