Das Erste: Россия и Китай построят на Луне станцию для исследований

Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Страны договорились о совместном строительстве станции для изучения спутника Земли. Соглашение предусматривает возможность вступления в проект других международных партнёров. Сроки строительства пока не оговаривались, однако планируется, что миссии с участием людей появятся на Луне с 2028 года.

Россия и Китай планируют совместно создать станцию на Луне для изучения спутника Земли, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Обе страны уже подписали меморандум о соответствующих намерениях.

Российское космическое агентство «Роскосмос» и китайское ведомство космонавтики договорились о сотрудничестве при возведении лунной станции, а также об открытом доступе к проекту для других международных партнёров, отмечает телеканал. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после видеоконференции со своим китайским коллегой. Никаких заявлений по поводу сроков начала работы станции и стоимости строительства пока сделано не было.

Станция, строительство которой запланировано либо на поверхности, либо на орбите Луны, должна послужить изучению спутника. При этом также могут применяться беспилотники — например, чтобы оценить перспективы присутствия человека на Луне. Сообщается, что Россия хочет совместно с Китаем разработать программу действий, нацеленную на строительство лунной станции.

По версии немецкого телеканала, посредством этого соглашения Россия старается снова примкнуть в космонавтике к опережающим её США и Китаю. До сих пор пилотируемый полёт и высадка людей на Луну удались только Соединённым Штатам, уверяет Das Erste. Бывший Советский Союз, впрочем, посылал на Луну несколько беспилотных зондов.

Первая успешная лунная миссия Китая состоялась в 2013 году. В 2018 году Поднебесная стала первой страной, которой удалось посадить луноход на обратную сторону Луны. В апреле 2019 года китайское ведомство космонавтики объявило о том, что в течение ближайших десяти лет построит лунную станцию на южном полюсе земного спутника. В этом году Китай уже успешно провёл марсианскую миссию. Страна выделяет на развитие космонавтики миллиардные суммы, подчёркивает немецкий телеканал.

Однако конкуренты не дремлют. Россия вместе с США и другими странами участвует в работе международной космической станции МКС. Однако сотрудничество NASA и «Роскосмоса» в этой сфере может завершиться уже через несколько лет. Свою монополию на полёты к МКС с экипажем на борту Россия утратила, после того как частной американской компании SpaceX впервые удалось доставить астронавтов на космическую станцию.

Международный интерес к Луне в последние годы снова возрос, отмечает немецкий телеканал. Такие страны, как Индия и Израиль, тоже начали подготавливать свои беспилотные лунные миссии. Американское космическое агентство NASA хочет отправить астронавтов на Луну не позднее 2024 года. По словам Рогозина, миссии с участием людей должны появиться на Луне с 2028 года, сообщает Das Erste.