CNN: японский миллиардер объявил о наборе желающих для полёта к Луне в 2023 году

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава открывает набор желающих полететь с ним к Луне в 2023 году, сообщает CNN. Предприниматель хочет собрать команду из восьми человек, позиционирующих себя как деятели искусства и готовых «выйти за рамки» своего поля деятельности с помощью космического путешествия. В случае успеха это будет первая группа гражданских лиц, побывавших за пределами низкой околоземной орбиты.

Во вторник 2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который ещё в 2018 году объявил о своих планах полететь к Луне с группой деятелей искусства, призвал общественность подавать заявки на миссию, назначенную на 2023 год, сообщает CNN.

Предприниматель также отметил, что он решил расширить определение выражения «деятели искусства», под которыми ранее подразумевались певцы, танцоры, художники и прочие представители творческих профессий. Теперь же Маэдзава готов взять в команду всех, кто позиционирует себя деятелем искусства, заявил сам миллиардер в видеообращении.

Всего для желающих открыто восемь позиций. На сайте под название «Дорогая Луна» — так Маэдзава назвал свою миссию — уже появилась ссылка для регистрации до 14 марта. Первый этап отбора кандидатов начнётся 21 марта. Потенциальные космонавты должны соответствовать двум основным критериям: иметь желание «выйти за рамки» в своём поле деятельности с помощью полёта вокруг Луны, а также готовность поддержать других членов экипажа в ходе миссии.

Миллиардер, который организовывает всё космическое путешествие продолжительностью шесть дней, заплатит и за всю свою команду из восьми человек, а также по меньшей мере ещё за одного человека. Всего, по словам Маэдзавы, в полёт отправятся от 10 до 12 пассажиров. Неясно, кто займёт оставшиеся места, помимо команды деятелей искусства, но, как заявлял японец в прошлом году, он хотел бы взять в путешествие «спутницу жизни».

По данным CNN, полёт состоится на аппарате Starship производства SpaceX, которая пока находится на ранней стадии разработки. Компания уже протестировала несколько начальных прототипов, но полноценный пока не сконструировала. Кроме того, SpaceX только предстоит испытать сверхтяжёлую ракету-носитель Super Heavy, которая должна будет доставить Starship на околоземную орбиту.

Как заявил в своём недавнем интервью глава SpaceX Илон Маск, он уверен, что Starship к 2023 году начнёт совершать регулярные полёты. Впрочем, неясно, успеет ли компания к этому сроку — индустрия аэрокосмических разработок известна тем, что её проекты нередко занимают больше времени и стоят куда дороже, чем планировалось, добавляет канал.

Если миссия Маэдзавы будет успешной, его экипаж станет первой группой гражданских лиц, побывавших за пределами низкой околоземной орбиты.

Тем временем ещё один миллиардер, американец Джаред Айзекман, тоже ищет себе среди простых людей напарника для полёта в космос. Как передаёт CNN, поездка на земную орбиту должна будет состояться уже в этом году — на борту аппарата SpaceX Crew Dragon. По словам Айзекмана, с помощью этой миссии он намерен собрать средства в поддержку детской больницы St. Jude Children's Hospital в городе Мемфис, штат Теннеси.