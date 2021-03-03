ЛIГА.net: «мощнейшая вспышка» древней галактики оказалась бликом от российского космического мусора
Источником так называемой мощнейшей гамма-вспышки из древней галактики оказалось отражение солнечного луча от отработавшего российского разгонного блока «Бриз-М». Как пишет «ЛIГА.net», об этом говорится в исследовании, опубликованном польскими учёными.
«Мы получили однозначные свидетельства того, что источником вспышки в галактике GN-z11 на самом деле был разгонный блок «Бриз-М», который вращается вокруг Земли по очень вытянутой эллиптической орбите», — пишут исследователи из Университета имени Мицкевича в Познани.
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