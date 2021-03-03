ЛIГА.net: «мощнейшая вспышка» древней галактики оказалась бликом от российского космического мусора

Польские учёные выяснили, что источником так называемой мощнейшей гамма-вспышки из галактики GN-z11 оказалось отражение солнечного луча от отработавшего российского разгонного блока «Бриз-М». Как передаёт «ЛIГА.net», астрономы из города Познань рассказали, что космический мусор действительно периодически порождает блики, похожие на гамма-вспышки в далёких галактиках.

Источником так называемой мощнейшей гамма-вспышки из древней галактики оказалось отражение солнечного луча от отработавшего российского разгонного блока «Бриз-М». Как пишет «ЛIГА.net», об этом говорится в исследовании, опубликованном польскими учёными.

«Мы получили однозначные свидетельства того, что источником вспышки в галактике GN-z11 на самом деле был разгонный блок «Бриз-М», который вращается вокруг Земли по очень вытянутой эллиптической орбите», — пишут исследователи из Университета имени Мицкевича в Познани.

«Бриз-М» был частью российской ракеты-носителя «Протон-М», которая в феврале 2015 года вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat 5-F2. Астрономы вычислили положение разгонного блока в тот момент, когда, как они предполагали, в древней галактике произошла вспышка.

Оказалось, что положение «Бриза-М» идеально совпало с ней, а продолжительность вспышки составила около 179 секунд, что как раз соответствовало тому, как долго этот объект заслонял галактику GN-z11. Изучив архивные снимки, ученые выяснили, что российский космический мусор действительно периодически порождает блики, похожие на гамма-вспышки в далёких галактиках.

«Это говорит, что влияние космического мусора на астрономические наблюдения необходимо учитывать», — подытожили польские учёные.